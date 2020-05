Raport ADAC 2020. Niemcy wskazują najmniej i najbardziej awaryjne samochody

Ranking awaryjności ADAC 2020

Najnowszy raport ADAC powstał w oparciu o 3,76 mln zgłoszeń dokonywanych przez niemieckich kierowców, których samochody uległy awarii na trasie w 2019 r. Eksperci brali pod uwagę tylko te auta, które miały nie więcej niż 10 lat i oferowane są w sprzedaży od co najmniej trzech. Liczba rejestracji każdego modelu musiała przekroczyć 10 tys. egzemplarzy rocznie. Tak powstał raport najbardziej i najmniej awaryjnych samochodów używanych. Zestawienie podzielono na pięć klas. Pod uwagę wzięto 113 samochodów 25 różnych marek.

REKLAMA

Przy większości modeli podajemy w nawiasie rozpiętość liczby usterek we wskazanych, najgorszych latach. Taką metodologię przyjęto w raporcie ADAC. Jeżeli interesuje was szczegółowy podział na roczniki, to odsyłamy na stronę ADAC. Pełny raport znajdziecie w tym miejscu. Tam możecie kliknąć w dany model i dowiedzieć się o nim wszystkiego. Przy najbardziej niezawodnych autach z badanych roczników (w tym przypadku 2010-2017) w rankingu ADAC ogranicza się do wypisania nazwy modelu.

Warto mieć na uwadze, że awaria awarii nierówna. Nie jest to ranking idealny. Bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej. Nie wiadomo, ile kosztowały ewentualne naprawy, ale pewnym jest, że każdy zgłaszany problem był na tyle poważny, że unieruchamiał samochód. Które modele okazały się psuć najczęściej?

Zobacz wideo Grupa SPEED zatrzymała mężczyznę, który pędził 218 km/h skradzionym mercedesem

Samochody małe (klasa mini) - najbardziej niezawodne, roczniki 2010-2017:

Toyota Aygo

Volkswagen Fox

Samochody małe (klasa mini) - najbardziej awaryjne:

Niechlubnym liderem tej kategorii okazał się Smart ForTwo. Liczba usterek dla roczników 2010-2017 waha się od 7,5 do 32,8, a najmniejszy Smart prawie w każdym roczniku należy do zdecydowanie najbardziej awaryjnych aut na niemieckich drogach. Wskazano na problemy z rozrusznikiem, akumulatorem, świecami zapłonowymi, automatyczną skrzynią biegów oraz napędem rozrządu.

Uważać trzeba też na Smarta Fourfour.

Kolejnym maluchem, który słabo wypadł w raporcie ADAC jest Fiat 500. Tutaj jako najczęstsze usterki wymieniono układ chłodzenia, skrzynię biegów oraz akumulator.

Miejskie samochody (segment B) - najbardziej niezawodne, roczniki 2010-2017

Audi A1

Citroen C3

Fiat Punto

Honda Jazz

Mazda CX-3

MINI

Mitsubishi SpaceStar

Peugeot 2008

Renault Captur

Suzuki Vitara

Toyota Yaris

Miejskie samochody (segment B) - najbardziej awaryjne

ADAC wskazała dwa samochody, na które trzeba szczególnie uważać. Hyundai i20 z lat 2011-2014 boryka się z kłopotami z akumulatorem, układem zapłonowym oraz stacyjką.

Opel Meriva z roczników 2010-2017 r. uzyskał bardzo słaby wynik - od 28,8 do 11,9 usterki na tysiąc zarejestrowanych egzemplarzy. Psują się: akumulator oraz układ chłodzenia.

Samochody kompaktowe (szeroko pojęty segment C) - najbardziej niezawodne, roczniki 2010-2017:

Audi A3

Audi Q3

BMW serii 1

BMW serii 2 (także Grand Coupe i Active Tourer)

BMW X1

Mercedes Klasy A

Mercedes Klasy B

Mercedes CLA

Mercedes GLA

Mitsubishi ASX

Skoda Rapid

VW Beetle

Samochody kompaktowe (szeroko pojęty segment C) - najbardziej awaryjne:

Ford C-Max (rocznik 2010 r., 51,8 usterki na tysiąc zarejestrowanych aut)

Ford Kuga (2012 r., 33,8 )

Hyundai i30 (2010 r., 52,2)

Kia Ceed (od 40,9 do 3,4)

Kia Sportage (2011 r., 52,4)

Nissan Qashqai (2016-2017, 33,6-42,7)

Peugeot 308 (2010-2012, 47,1-37,6)

Renault Kangoo (2015-2017, 19,9-16,4)

Renault Scenic (2014-2015, 28,6-27,7)

Samochody klasy średniej (segment D) - najbardziej niezawodne, roczniki 2010-2017:

Audi A4

Audi A5

Audi Q5

BMW serii 3

BMW serii 4

BMW X3

Mercedes GLC

Mercedes GLK

Samochody klasy średniej (segment D) - najbardziej awaryjne:

W segmencie D, zdaniem ADAC, trzeba uważać przede wszystkim na trzy vany oraz jednego klasycznego przedstawiciela klasy średniej.

Ford S-Max (rocznik 2010, 2016-2017, 56,9 usterki w 2010 i 20,9-10,8 w latach 2016-17). Forda prześladują problemy z akumulatorem, rozrusznikiem, alternatorem, pompą paliwa oraz filtrem cząstek stałych.

Opel Insignia (2015-2016, 29,5-22,6). Na co uważać w Oplu klasy średniej? Zdaniem ADAC na: akumulator, turbosprężarkę i intercooler oraz ogólne problemy z silnikiem.

Seat Alhambra (2013-2014 i 2017 r., 36,9-38,5 i 14,4). Tradycyjnie najwięcej kłopotów sprawia akumulator oraz układ recyrkulacji spalin.

Volkswagen Sharan (2013-2014 i 2017 r., 40,6-36,2 i 12,1). Do problemów Seata trzeba tu dopisać jeszcze rozrusznik.

Klasa wyższa-średnia (segment E) - najbardziej awaryjne, roczniki 2010-2017:

Audi A6

BMW serii 5

Mercedes GLE

Klasa wyższa-średnia (segment E) - najbardziej awaryjne

Tutaj wymieniono tylko jeden samochód i jest to Mercedes Klasy E z roczników 2010 oraz 2011. Liczba usterek na tysiąc zarejestrowanych samochodów jest tu szczególnie wysoka - odpowiednio 59,3 i 49,1. Największe problemy kierowcom przysparzały rozrusznik, akumulator oraz stacyjka.