Kia XCeed jako hybryda plug-in. Wyjątkowy kompakt w Studiu Biznes

Kia XCeed kosztuje wyjściowo 129 990 zł. Układ napędowy XCeeda PHEV składa się z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 8,9 kWh, silnika elektrycznego o mocy 44,5 kW oraz czterocylindrowego silnika 1.6 z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Łączna moc układu napędowego wynosi 141 KM a maksymalny moment obrotowy to 265 Nm. Dzięki temu XCeed PHEV przyspiesza do 100 km/h w 11 sekund. Napęd jest przekazywany na koła za pomocą 6-biegowej dwusprzęgłowej przekładni z możliwością ręcznej zmiany przełożeń. Takie rozwiązanie jest znacznie przyjemniejsze dla kierowcy od jazdy z bezstopniową skrzynią biegów montowaną w większości samochodów hybrydowych.

Cena 129 900 zł dotyczy wersji wyposażenia L, która w standardzie oferuje m.in.:

Klimatyzację automatyczną

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka

Kolorowy wyświetlacz LCD komputera pokładowego o przekątnej 4.2”

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Wersje PHEV seryjnie są wyposażone w system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym (opcjonalnie dostępny jest system z ekranem o przekątnej 10,25"). Na ekranie mogą być wyświetlane informacje dotyczące układu napędowego – pozostały poziom naładowania akumulatora, zużycia energii itp. Dodatkowo można zaprogramować godzinę, od której ma się rozpocząć ładowanie po podłączeniu akumulatora do prądu w garażu, co umożliwia korzystanie z tańszych taryf energii elektrycznej.

Kia XCeed PHEV 2020, hybryda plug-in Kia