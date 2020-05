Audi online TV. Poznaj samochód bez wychodzenia z domu

Choć większosć salonów samochodowych jest otwarta i czeka na klientów, to wiele marek przygotowuje specjalne usługi, dla tych którzy wolą jednak zostać w domu. Audi online TV to innowacyjny dodatek do konfiguratora.

fot. Filip Trusz

