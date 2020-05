Mandat za używanie telefonu na przejściu dla pieszych? Jest taki pomysł

Roztargnienie i brak uważności - to najczęstsze przyczyny wtargnięcia pieszego pod koła jadącego pojazdu. Choć pieszy ma pierwszeństwo, samochód ważący 1,5 tony potrzebuje co najmniej kilkunastu metrów, aby się zatrzymać. Dlatego tak często dochodzi do potrąceń - kierowca nie jest w stanie zmienić praw fizyki. Nawet jeśli jedzie zgodnie z przepisami - nie stanie w miejscu. Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku tramwajów - droga hamowania pojazdu szynowego jest znacznie dłuższa.

REKLAMA

Pierwszeństwo od lipca

Od lipca rząd planuje wprowadzenie bezwzględnego pierwszeństwa pieszych przed przejściem. Niestety seria wypadków w Warszawie pokazuje, że nie jest to najlepszy pomysł. Problemem są miedzy innymi telefony komórkowe. Piesi są często zapatrzeni w ekrany swoich smartfonów i wchodzą na przejście bez rozglądania się. Ministerstwo Sprawiedliwości wpadło więc na ciekawy pomysł - przyznają pieszym bezwzględne pierwszeństwo, ale chcą zabronić używania komórek.

Zobacz wideo

Zakaz korzystania ze smartfona

"Rzeczpospolita" dotarła do pisma, które resort Zbigniewa Ziobry wysłał do Ministerstwa Infrastruktury. Marcin Warchoł, minister sprawiedliwości, proponuje w nim, by ustawę planującą wprowadzenie zmian w kodeksie drogowym (dotyczącą pierwszeństwa pieszych) rozszerzyć o zapis wprost zakazujący pieszemu korzystania ze smartfona w obrębie przejścia dla pieszych, oraz podczas przechodzenia przez przejście czy torowisko.

Póki co, Ministerstwo Infrastruktury odrzuciło ten pomysł. Powołało się na badania Instytutu Transportu Samochodowego, mówiące, że wśród pieszych, którzy przechodzą przez jezdnię tylko 5 proc. używa telefonu, a zaledwie 1 proc. pisze wiadomości czy ma słuchawki w uszach.

Czy ten przepis jest potrzebny?

Ministerstwo Infrastruktury argumentuje brak konieczności wprowadzenia nowego przepisu także w inny sposób. Uważa, że zmiany nie są konieczne, bo "pieszy przechodzący przez jezdnię zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność". Dokładnie taki sam zapis (traktujący o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia) obowiązuje też kierowców zbliżających się do przejścia.