Nowy Seat Leon ma już polski cennik. Hiszpański kompakt startuje od niecałych 70 tys. zł

Nowy Seat Leon występuje jako pięciodrzwiowy hatchback i rodzinne kombi. Producent zrezygnował z trzydrzwiowego nadwozia, które było dostępne na początku produkcji poprzedniego wcielenia. Najtańszy Seat Leon kosztuje 69 700 zł. To wersja z silnikiem 1.0 o mocy 90 koni mechanicznych. Bazowa wersja wyposażenia Reference zawiera m.in. asystenta pasa ruchu Lane Assist, system kontroli odstępu Front Assist, światła do jazdy dziennej LED oraz system multimedialny z 8,25-calowym kolorowym ekranem dotykowym.

Rodzinne kombi jest nieco droższe. Seat Leon w wersji Sportstourer zaczyna się od 84 900 zł. Za tę kwotę dostaniemy samochód z 1.5-litrowym silnikiem o mocy 130 KM zestawionym z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Wersja Style oferuje m.in. wielofunkcyjną kierownicę sportową obszytą skórą, dwupoziomową podłogę w bagażniku z dostępem do gniazdka 12V czy funkcję składania tylnych siedzeń.

Nowy Seat Leon 2020 fot. Seat

Hiszpańska hybryda

Seat Leon po raz pierwszy będzie oferowany również z silnikiem hybrydowym. Ceny dla wersji FR oraz Xcellence wyposażonej w silnik 1.5 eTSI 150 KM (mHEV) rozpoczynają się od 108 500 zł, zaś w przypadku nadwozia Sportstourer – od 112 100 zł. Hybryda typu „plug-in” dostępna będzie w drugiej połowie 2020 roku.

Nowy Seat Leon 2020 fot. Seat

Pakiety wyposażenia

Przy zamawianiu nowego Leona producent oferuje pakiet Comfort+. Dla wersji Reference obejmuje on m.in. tempomat, kierownicę wielofunkcyjną obszytą skórą i czujniki parkowania z tyłu. Wartość wyposażenia to 3 569 zł, co przy cenie pakietu wynoszącej 2 677 zł.

W przypadku wersji Xcellence pakiet wprowadza m.in. kamerę cofania, asystenta parkowania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także pakiet zimowy. Za wyposażenie o wartości 5891 zł klient zapłaci 3242 zł, czyli o 2649 zł mniej.

Nowy Seat Leon 2020 fot. Seat

Dla wersji FR natomiast pakiet Comfort+ zawiera: asystenta parkowania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Navi System+ z mapami Europy oraz ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wybrania koloru. Pakiet oferowany jest za 3 203 zł, podczas gdy wartość wyposażenia wynosi 5 821 zł.

Wersja limitowana na polski rynek

Seat postanowił uczcić premierę nowego modelu specjalną wersją przeznaczoną wyłącznie na polski rynek – Premiere Edition. Osoby, które wybiorą nowego Leona z wykończeniem FR lub Xcellence w tej wersji, otrzymają za 1 zł dodatkowe wyposażenie o wartości 5 800 zł. W skład pakietu premierowego dla wersji FR wchodzi:

asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru,

Navi System+ z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym z mapami Europy.

Nowy Seat Leon 2020 fot. Seat

Wersja Xcellence Premiere Edition zawiera:

pakiet zimowy – podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę i funkcję podgrzewania dyszy spryskiwaczy,

asystenta parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu,

kamerę cofania,

pakiet wspomagania jazdy dla samochodów z Navi System+, aktywnym tempomatem i asystentem świateł drogowych.

Nowy Seat Leon 2020 fot. Seat