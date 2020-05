Regeneracja zacisków hamulcowych. Możesz zaoszczędzić i zrobić to we własnym zakresie.

Zasada funkcjonowania układu hamulcowego

Dla przypomnienia, układ hamulcowy składa się z serwa – pompy wysokiego ciśnienia, które wytwarza i w odpowiednich proporcjach dozuje ciśnienie w układzie pomiędzy poszczególnymi kołami.

Sprężany płyn hamulcowy tłoczony jest w wytrzymałych przewodach wprost do zacisków hamulcowych, w których wypycha tłoczyska z klockami hamulcowymi wprost na roboczą powierzchnię tarczy hamulcowej. Tym sposobem, na skutek tarcia odbywa się cały proces wytracania prędkości. Tarcza hamulcowa obraca się razem z kołem, natomiast zacisk wraz z klockami hamulcowymi jest sztywno przytwierdzony do zwrotnicy.

Każdy z wymienionych elementów narażony jest na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Ciągły kontakt z drobinkami piasku, pyłem, błotem pośniegowym, solą i wilgocią, ma destrukcyjny wpływ na wszystkie komponenty.

O ile powierzchnie robocze tarcz i klocków hamulcowych czyszczą się samoistnie w czasie pracy, o tyle kondycja przewodów hamulcowych i zacisków hamulcowych systematycznie się pogarsza. W przypadku przewodów sprawa jest nad wyraz prosta. Problem popękanych czy sparciałych przewodów rozwiązuje ich wymiana za kilkadziesiąt-kilkaset złotych.

Znacznie więcej pracy i funduszy pochłonie doprowadzenie regeneracja zacisków hamulcowych. Pamiętajmy, że to od ich wydajności i poprawnego funkcjonowania uzależniona jest siła hamowania.

Regeneracja zacisków hamulcowych – regularnie sprawdzaj kondycję

Stan techniczny zacisków hamulcowych warto kontrolować przy każdym demontażu koła. Tylko wówczas mamy pełny przegląd sytuacji. Powody do niepokoju powinny powodować pokłady rdzy i innych zanieczyszczeń, które skutecznie mogą utrudniać poruszanie się tłoków. Wymiana zacisków nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszt jest kilkukrotnie wyższy niż regeneracja, a przynosi jednakowy rezultat.

Regeneracja zacisków hamulcowych – możesz zrobić to sam

Jeśli dysponujemy podstawowymi narzędziami i zapleczem warsztatowym w garażu, możemy pokusić się o samodzielne przywrócenie sprawności zacisków hamulcowych. W przeciwnym razie, za kilkaset złotych całą pracę wykonają za nas specjaliści, na co dostaniemy oczywiście gwarancję.

Po demontażu zacisku hamulcowego, fachowiec w pierwszej kolejności przystępuje do skrupulatnego czyszczenia jego powierzchni i wszelkich zakamarków. Dokładne pozbycie się rdzy jest warunkiem koniecznym przed nakładaniem nowej warstwy farby.

Malowanie nawet drobnych pozostałości rdzy nie ma sensu, bowiem po kilku tygodniach/miesiącach korozja ponownie się pojawi. Do lakierowania wykorzystuje się farby odporne na wysokie temperatury, gdyż inne produkty nie wytrzymają skrajnych warunków eksploatacyjnych.

W trakcie czyszczenia pozbywamy się starych, zniszczonych uszczelek, uszczelniaczy i osłon oraz usuwamy rdzę z wnętrza mechanizmu. W razie konieczności za kilkadziesiąt złotych dokupimy prowadnice i tłoczyska. Zestaw naprawczy przypadający do jednego zacisku hamulcowego to wydatek niespełna kilkunastu złotych.

W tej cenie otrzymujemy komplet nowych uszczelnień i osłon gwarantujących, że do wnętrza układu nie dostaną się zanieczyszczenia. Nowe części gumowe i tłoczyska instalujemy dopiero po powtórnym lakierowaniu - zabezpieczeniu powierzchni.

Większość specjalistycznych farb wymaga położenia trzech warstw dla zapewniania odpowiedniej ochrony. Co istotne, pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy należy odczekać przynajmniej 24 godziny dając wyschnąć poprzedniej.

Dopiero polakierowany element gotowy jest do ponownego składania. Fachowcy sugerują, aby w żadnym wypadku nie montować elementów zacisku na sucho. Z łatwością może wówczas porysować świeże tłoczysko i inne, newralgiczne elementy układu. Kosztujące kilkanaście złotych pasty montażowe dodatkowo ułatwią spasowanie poszczególnych części i ich rozruszanie.

Objawy zużywających się zacisków hamulcowych

Regularna obserwacja i w porę wychwytywane nieprawidłowości pomogą zachować odpowiednią profilaktykę i uchronią przed poważną awarią. O problemach z zaciskami hamulcowymi sygnały wysyłają grzejące się hamulce drgania podczas wytracania prędkości, a także wycieki płynu.

Do niepokojących zjawisk możemy też zaliczyć zbyt szybkie zużywanie się elementów układu (tarcze i klocki) oraz nietypowe odgłosy i zapasy dobiegające z okolicy koła. Jeśli w czasie hamowania auto znosi na którąś ze stron, mogą za to zjawisko również odpowiadać zaciski hamulcowe kwalifikujące się do regeneracji.

Regeneracja zacisków hamulcowych - koszty

Koszt całej operacji uzależniony jest nie tylko od marki i modelu, ale również od stanu zacisku przed rozpoczęciem regeneracji. Użycie w procesie naprawy piaskarki w celu pozbycia się rdzy podnosi koszt usługi, podobnie jak profesjonalne lakierowanie i wypiekanie elementów w piecu lakierniczym.

Niemniej, inwestując 150-300 złotych dostajemy zaciski o fabrycznej sprawności będącej gwarantem bezpieczeństwa. Lakierowanie i czyszczenie przywróci im też atrakcyjny wygląd.