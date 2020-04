Mandat za brak maseczki to 500 zł, ale są jeszcze kary administracyjne. Znacznie wyższe

magda_breslau 5 godzin temu Oceniono 36 razy 30

Suwerenie pisowski i wy, gorszy sorcie:



czy wiecie, ze zanim Partia wydala nakaz noszenia maseczek, za ktorych brak teraz karze mandatami, jej funkcjonariusze dzwonili do chinskich komunistow, zeby wyblagac natychmiastowe wstrzymanie sprzedazy chinskich maseczek polskim prywatnym przedsiebiorcom?



Wszystko po to, by Morawiecki mogl strzelic sobie fote i pokazac w telewizji jak Gierek, co ratuje narod.