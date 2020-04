Czy można jechać samochodem na majówkę? Długi weekend za pasem

Od 20 kwietnia reguły dotyczące przemieszczania się po kraju są mniej rygorystyczne. Do tej pory mogliśmy podróżować samochodem z ważnego powodu, takiego jak zakupy, wizyta w aptece, pomoc osobom starszym lub rodzinie itp. Teraz można swobodnie przemieszczać się nawet bez podania powodu. Możemy jeździć samochodem nawet dla przyjemności.

Wzmożone kontrole policji

Policja zapowiedziała, że w długi weekend majowy będzie patrolować drogi intensywniej niż zwykle. Na ulice wyjadą oznakowanie i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory, a przy drogach pojawi się wielu funkcjonariuszy z miernikami radarowymi i laserowymi. Wszystko po to, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Mimo wszystko ruch w ostatnich tygodniach jest mniejszy niż zazwyczaj. Również w majówkę wiele osób zostanie w domach, a trasy prawdopodobnie będą świecić pustkami. Jednak niskie natężenie ruchu sprzyja nabieraniu wiatru w żagle - na pustej drodze łatwiej o przekroczenie prędkości. To z kolei bezpośrednio wpływa na ryzyko śmierci na drodze, jeśli dojdzie do wypadku. Dlatego od 30 kwietnia do 3 maja policja będzie prowadziła intensywne kontrole nie tylko prędkości, lecz także dokumentów czy trzeźwości kierowców.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Z kim można jeździć samochodem?

Jeśli jedziemy samochodem w pojedynkę, nie musimy mieć na twarzy maseczki ochronnej. Jeśli jednak podróżujemy z pasażerami, powinniśmy stosować takie środki ochrony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pasażerowie to nasza rodzina lub osoby, z którymi mieszkamy. Przepisy nie dotyczą też dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia nosa i ust.

Mandat za brak maseczki

Jeśli podróżujemy z obcą osobą (z którą nie mieszkamy lub nie gospodarujemy) i nie będziemy mieli na twarzach maseczek, grozi nam mandat w wysokości 500 zł. Policja jednak przyznaje, że to ostateczność i znacznie częściej stosowane jest pouczenie. Jednak jeśli kierowca i pasażerowie nie zastosują się do zaleceń policji, grozi im kara administracyjna w wysokości od pięciu do 30 tys. zł.

Czy można jechać samochodem do innego miasta?

Skoro nie potrzebujemy już konkretnego powodu, by się przemieszczać, nie ma przeciwwskazań, by wyjechać gdzieś dalej, Problem zaczyna się, gdy dochodzimy do kwestii noclegu. Hotele i pensjonaty wciąż są nieczynne (do 4 maja), co może utrudnić dłuższy wyjazd na majówkę.

