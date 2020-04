Katowice mają tyle ładowarek samochodów elektrycznych, ile wymaga ustawa. To pierwsze miasto w Polsce

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych głosi, że w gminach liczących od 150 do 300 tys. mieszkańców, do końca 2020 roku ma być 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Oznacza to, że Katowice wypełniły ten zapis z nawiązką.

REKLAMA

86 ze 115 punktów ładowania zostało udostępnionych przez firmę Tauron. Spółka zaznacza, że jej stacje ładowania dostarczają prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii.

Rozwój elektromobilności to istotny element nabierającego tempa Zielonego Zwrotu Taurona oraz narzędzie walki z niską emisją w miastach. Przykład Katowic, gdzie zbudowaliśmy infrastrukturę ładowania i uruchomiliśmy usługę carsharingu, pokazuje, że jesteśmy dla samorządów wiarygodnym i kompetentnym partnerem, posiadającym kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności

– mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Zobacz wideo

Ładowarki w Katowicach

Obecnie w Katowicach funkcjonuje 115 punktów ładowania różnych operatorów, przy czym każda ze stacji ma kilka punktów ładowania. Sieć Tauron to 40 stacji ogólnodostępnych, w tym 5 stacji DC (ładowanych prądem stałym) oraz 35 stacji AC (zasilanych prądem zmiennym). Stacja ładowania AC składa się z dwóch punktów ładowania, a stacja DC - w zależności od modelu - z trzech albo czterech punktów.

Katowice są liderem w zakresie elektromobilności. Pierwszy samochód elektryczny zakupiliśmy już w 2012 roku. Dzisiaj już wiemy, że elektryczne pojazdy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego jednocześnie rozwijamy bazę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście. Przeprowadziliśmy kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 30 stacji ładowania na terenach miejskich. Była to strategiczna decyzja, dzięki której dzisiaj w mieście funkcjonuje łącznie 115 punktów ładowania. Warto dodać, iż kolejnych 11 punktów jest w trakcie uruchamiania, natomiast 23 punkty znajdują się w budowie i zostaną uruchomione do końca roku. Uzupełnieniem tych działań jest zakup kolejnych autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już w flocie MPGK Katowice i dbają o czystość miasta

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Tańsze ładowanie

Od początku maja na stacjach Tauron będzie obowiązywał nowy cennik na stacjach AC. Nowa taryfa będzie niższa o blisko 25 proc., a stawka za kilowatogodzinę wyniesie 1,21 zł.