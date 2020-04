Pijany mężczyzna podpalił szosę. Policji tłumaczył, że było mu zimno

Zobacz wideo O krok od tragedii. Policjant po służbie udaremnił jazdę pijanemu kierowcy

To zdecydowanie jedno z najdziwniejszych zgłoszeń, jakie dostała łódzka policja w ostatnim czasie. Funkcjonariusze z komendy w Łasku zostali poinformowani o tym, że ktoś wypala gałęzie przy drodze wojewódzkiej DW473 przed węzłem Teodory.

Gałęzie to za mało. Podpalił też asfalt i uszkodził radiowóz

Gdy policjanci dotarli na miejsce zobaczyli stertę gałęzi tuż obok drogi, z której unosiły się kłęby dymu. Obok dostrzegli mężczyznę, który chwilę wcześniej polał łatwopalną substancją asfalt oraz fragment pobocza i właśnie podpalał to miejsce. Zanim funkcjonariusze zdążyli zareagować, na drodze pojawił się ogień.

Akcję gaśniczą przeprowadziła straż pożarna, tymczasem policjanci zajęli się 35-letnim podpalaczem. Mężczyzna był pobudzony i bardzo agresywny, nie chciał podać swoich danych osobowych. Nie wykonywał poleceń, a po chwili próbował uciec z miejsca zatrzymania. Policjanci musieli go obezwładnić.

Podczas interwencji mężczyzna próbował jednak zdewastować radiowóz. Początkowo zarysował karoserię pojazdu, a będąc już wewnątrz kopał w drzwi uszkadzając je. Ostatecznie wyjaśnił, że po kłótni z partnerką w trakcie podróży wysiadł z auta, bo nie chciał z nią wracać do domu. Po pewnym czasie zrobiło mu się zimno, a ognisko rozpalił, aby się ogrzać.

35-latek trafił do aresztu. Miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Teraz będzie musiał pogodzić się z podwójnym wymiarem kary. Za wzniecanie ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym i możliwość spowodowania pożaru dostał mandat. Z kolei za zniszczenie mienia, grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności.