Nowoczesne radio samochodowe - jakie kupić?

Nowoczesne radio samochodowe - jakie wybrać?

Radio samochodowe to sprzęt, bez którego nie wyobrażamy sobie podróżowania samochodem. Umila nam czas podczas długiej jazdy, pozwala odprężyć się słuchając ulubionej muzyki lub stacji radiowej. Jest także źródłem ważnych informacji dotyczących np. sytuacji na drodze. Dlatego istotne jest, aby pojazd był wyposażony w sprzęt dobrej jakości, który nie zawodzi podczas użytkowania.

Producenci sprzętu audio do samochodów prześcigają się w ulepszaniu oferowanych produktów. Dlatego każdą decyzję o zakupie trzeba starannie przemyśleć i skonfrontować z potrzebami i oczekiwaniami przyszłych użytkowników.

Jakie radio samochodowe wybrać? Otóż my polecamy radia należące do znanych i solidnych marek oferujących sprzęt audio. To gwarancja, że produkt posłuży nam przez wiele lat i będzie oferował najwyższą jakość odtwarzanego dźwięku, nawet w trakcie jazdy po koleinach i wertepach. Najpopularniejsze na naszym rynku pozostaje:

radio samochodowe Sony - jest to marka znana z produkcji sprzętów o wysokiej jakości; nowoczesne radia samochodowe Sony oferują wiele ciekawych funkcji, które pozwalają na odtwarzanie muzyki zarówno z płyt, jak i pamięci zewnętrznych typu karta lub pendrive;

radio samochodowe Pioneer - to kolejny brand, który szczególne osiągnięcia ma właśnie w segmencie urządzeń do odtwarzania muzyki; radia oferowane przez Pioneer są eleganckie pod względem wizualnym, ale także bardzo funkcjonalne i niezawodne;

radio samochodowe Blaupunkt - stanowi kompromis pomiędzy dobrą jakością odtwarzania a dość przystępną ceną zakupu; dobrze wpasowuje się i prezentuje w kokpicie auta.

Radio samochodowe - ciekawe funkcje

Kupując nowoczesne radio samochodowe przede wszystkim warto zwrócić uwagę na oferowane przez nie funkcje. Te z roku na rok są coraz atrakcyjniejsze. Nie zawsze jednak urządzenia napakowane różnymi możliwościami są konieczne. Jeśli zdarza nam się tylko od czasu do czasu słuchać stacji radiowych, wówczas bardzo zaawansowane ustawienia nie są niezbędne. Z kolei kiedy poszukujemy bardziej nowoczesnych modeli, wtedy warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

radio samochodowe z bluetooth - to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na naszym radiu odtwarzać pliki muzyczne znajdujące się np. w telefonie komórkowym; posiadanie radia z systemem bluetooth pozwala także na prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem radia, co powoduje, że możemy zrezygnować z nieporęcznych zestawów słuchawkowych;

radio samochodowe z pilotem - jest to dobra opcja, gdy podróżujemy z większą ilością pasażerów, wtedy nawet osoby zajmujące miejsce na tylnej kanapie są w stanie swobodnie ustawiać radio według swoich potrzeb, bez konieczności angażowania w to kierowcy;

radio samochodowe z DVD to już zdecydowanie wyższa szkoła jazdy - radio takie pozwala na odtwarzanie nie tylko dźwięków, ale także zdjęć czy filmików znajdujących się na płycie DVD lub innej pamięci przenośnej; często tego typu urządzenia mają dotykowe ekrany i możliwość obsługi nawigacji GPS;

radio samochodowe z wysuwanym ekranem są stosunkowym novum na rynku car audio; jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć duży przejrzysty wyświetlacz, jednak ich samochód posiada jedynie miejsce na standardowe radio samochodowe - wysuwany ekran pozwala pogodzić istniejące warunki z potrzebami kierowcy.

Niedrogie radia samochodowe

Dla osób, które nie są gadżeciarzami, a radio traktują jako dodatek do samochodu, który nie gra w nim pierwszych skrzypiec, polecamy modele nieco tańsze. Oferują one równie dobrą jakość dźwięku i trwałość. Posiadają także przydatne funkcje. Wiele z nich oferuje nawet wejście USB, które daje możliwość słuchania własnych wybranych utworów.

Za niewielką dopłatą można zainwestować w radio samochodowe z internetem, które nie jest tak drogie jak modele z dużym wyświetlaczem, GPS-em czy kamerą cofania, ale również oferuje ciekawe możliwości za uczciwą cenę.