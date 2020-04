Toyota GR Yaris kosztuje 144 tys. zł. Do Polski przyjedzie tylko 300 sztuk

Hot hatche segmentu B powoli odchodzą w zapomnienie, zastąpione coraz bardziej ekologicznymi i wymyślnymi hybrydami. W motoryzacji powoli przestaje być miejsce na zabawę. Wszystko musi być podyktowane praktycznością, ekologią i ekonomią. Ale jak widać Toyota zebrała resztki odwagi, jakie zostały im po Suprze, i sportowy potencjał upakowała w "miejskim" Yarisie.

261 KM z trzech cylindrów

Toyota GR Yaris to auto którego nikt się nie spodziewał. Z trzycylindrowego silnika 1.6 wspieranego turbosprężarką wykrzesano 261 KM mocy i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. GR Yaris waży tylko 1 280 kilogramów i dodatkowo ma napęd na cztery koła, co czyni go (dosłownie) miejską torpedą - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,2 s.

Trzy wersje wyposażenia

Cennik Toyoty GR Yaris otwiera kwota 143 900 zł. W tej cenie dostaniemy wersję Dynamic, na pokład której trafiły m.in. napęd na cztery koła GR-FOUR, sportowe zawieszenie GR i kompozytowy dach ze wzmocnieniami z włókna węglowego, 18-calowe aluminiowe felgi, sportowe fotele, multimedia z 8-calowym ekranem, kamera cofania i układ bezkluczykowego dostępu. Nie zabraknie też systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense.

Półkę wyżej stoi odmiana Dynamic+VIP, za którą zapłacimy 154 900 zł. To pakiet, który wzbogaca bazową wersję o nagłośnienie JBL, nawigację, wyświetlacz head-up, układ monitorowania martwego pola w lusterkach, a także przednie i tylne czujniki parkowania. Jednym słowem pakiet VIP zrobi z tego małego zawadiaki nieco bardziej cywilizowanego gościa.

Najbardziej zadziorna wersja to jednak Dynamic+Sport. Do wymienionego wcześniej wyposażenia dokłada 18-calowe kute (!) felgi, rozpórkę zawieszenia i dwa mechanizmy różnicowe typu Torsen - po jednym na każdej z osi. Z takimi dodatkami, GR Yaris staje się już kosztowną zabawką - zapłacimy za niego 162 900 zł.

Sportowy Yaris będzie występował tylko w trzech metalicznych kolorach. Za czarny zapłacimy 2 000 zł, a za perłowy biały i czerwony - 2 900 zł.

Tylko 300 sztuk

Choć Toyota GR Yaris nie należy to tanich zabawek, chętnych na zakup tego japońskiego rozrabiaki nie brakuje. Niestety wielu będzie musiało obejść się smakiem, ponieważ do Polski dotrze tylko 300 egzemplarzy tego modelu. Do końca roku do Polski dopłyną zaledwie 82 sztuki, z czego większość będą stanowiły egzemplarze demonstracyjne. Zamówienia na sportowego Yarisa będzie można składać od 4 maja, a produkcja ma ruszyć w sierpniu. Pierwszych dostaw możemy się spodziewać w październiku tego roku.

