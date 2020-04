Kodeks rowerzysty, czyli najważniejsze zasady jazdy rowerem w mieście

Po polskich miastach jeździ coraz więcej rowerów, a my, kierowcy i rowerzyści, wciąż nie potrafimy ze sobą współpracować. Za około 40 proc. wypadków z udziałem rowerzystów odpowiadają sami rowerzyści. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nich wiedział, jakie ma prawa i obowiązki, wsiadając na rower. Przyswojenie tych zasad pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu czy motocyklista. Aby móc bezpiecznie poruszać się po drodze i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu musi on przestrzegać obowiązujące przepisy. Każdy rowerzysta uczestnicząc w ruchu drogowym posiada swoje prawa i obowiązki. - czytamy na stronie organizacji bezpieczniejnadrogach.pl.

Najważniejsze zasady jazdy rowerem - o czym trzeba pamiętać?

Zasady jazdy rowerem zostały opisane w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Rowerzyści, podobnie jak kierowcy, muszą się stosować do ruchu prawostronnego, a to oznacza, że powinno się jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej. Blisko wcale nie oznacza "tuż przy samym krawężniku". Na ulicy najlepiej zachować ok. metra odstępu. Wtedy ograniczymy ryzyko najechania na krawężnik.

Jeżeli w kierunku, w którym jedziemy wyznaczono drogę lub pas dla rowerów, to mamy obowiązek jechania nimi. Tak samo rowerzysta musi jechać poboczem, o ile to oczywiście nadaje się do jazdy.

Pamiętajmy też o wyraźnym sygnalizowaniu manewrów. Nie wolno tego robić w ostatniej chwili. Jeżeli rowerzysta zasygnalizuje manewr odpowiednio wcześnie, to da kierowcom czas na reakcję.

Czy można jeździć rowerem po chodniku? Nie, ale są wyjątki

Zasada jest prosta - chodnik jest dla pieszych. Jednak są przypadki, kiedy rowerzysta może jechać po chodniku:

opiekujemy się jadącym na rowerze dzieckiem, które ma mniej niż 10 lat,

nie ma drogi dla rowerów, chodnik ma co najmniej 2 m szerokości, a na jezdni dozwolony jest ruch szybszy niż 50 km/h (te trzy warunki muszą zostać spełnione),

przed chodnikiem umieszczono znak "droga dla pieszych" (C16) oraz "tabliczkę nie dotyczy rowerów" (T22),

panują bardzo złe warunki atmosferyczne - jest ulewa, mgła śnieżyca, wieje porywisty wiatr itd.

"Wyraźnie sygnalizować manewry" - co to znaczy?

Zbyt krótkie lub zbyt późne sygnalizowanie naszego zamiaru może doprowadzić do tragedii. Samochody jadą zwykle dużo szybciej od roweru, musimy więc kierowcy dać czas na reakcję.

Zamiar skrętu lub zmiany pasa powinno się sygnalizować wyciągnięciem ręki. Trzeba to zrobić co najmniej kilka sekund przed manewrem. Podczas samego manewru obie dłonie trzymamy na kierownicy. Przed skręceniem lub zmianą pasa ruchu TRZEBA upewnić się, czy nie jedzie za nami pojazd, który planuje wyprzedzanie. Swoje manewry sygnalizujemy także, jadąc ścieżką rowerową.

Czy trzeba schodzić z roweru na przejściu?

Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest co do zasady zabronione. Powinno się zejść z roweru i go przeprowadzić. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedziemy drogą rowerową, a na pasach wymalowany jest przejazd rowerowy. To chyba jedno z najczęściej łamanych przez rowerzystów przepisów, a może prowadzić do bardzo groźnych sytuacji. Kierowca skręcając w prawo może się po prostu nie spodziewać szybko jadącego roweru, co doprowadzi do kolizji.

Czy można na rowerze wymijać samochody w korku?

To kwestia, która często denerwuje kierowców, ale jest dozwolona przez polskie przepisy. Dopuszczalne jest wyprzedzanie i omijanie stojących lub wolno jadących samochodów w ramach jednego pasa ruchu. Można to robić i z prawej, i z lewej strony.

Jednak rowerzysta zawsze musi pamiętać o zachowaniu najwyższej ostrożności. Slalom między samochodami na jezdni może być bardzo niebezpieczny, a przy wymijaniu aut musimy mieć pewność, że kierowca nas widzi i nie wykona nagle groźnego manewru. Uważać trzeba przede wszystkim na większe pojazdy, które mają duże tzw. martwe pole i po prostu mogą nie zauważyć roweru.

Czy rowerzysta może jechać pod prąd jednokierunkową ulicą?

Rowerzysta może jechać pod prąd jednokierunkową ulicą, kiedy pod znakiem D-3 umieszczono tabliczkę z symbolem roweru i napisem "nie dotyczy". Oczywiście rowerzysta może także jechać pod prąd, jeżeli na jezdni wyznaczony jest specjalny kontrpas, na którym zaznaczono kierunek jazdy dla rowerów.

Na koniec uczulamy jeszcze, że rowerzyści nie powinni także zapomnieć o tym, by być jak najlepiej widocznym na drodze. Dlatego warto zadbać o odblaski i sprawne oświetlenie. Zwłaszcza po zmroku.