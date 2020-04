Zakopianka.Tunel na Zakopiance przebity. Kosztował miliard złotych

Tunel na Zakopiance przebity

Tunel pod górą Luboń Mały to jedna z najważniejszych inwestycji na drodze ekspresowej S7 w Małopolsce. To kluczowy odcinek Zakopianki. Drogowcy prawą nitkę tunelu przebili w październiku 2019 r. Teraz poinformowano, że 27 kwietnia 2020 r. udało się przebić także lewą nitkę. Wykorzystano metodę tzw. mikrostrzałów. W sumie do wydrążenia tunelu zużyto około 180 ton materiałów wybuchowych, a jego budowa pochłonęło prawie miliard złotych.

REKLAMA

W skrócie mówimy o jednym tunelu na Zakopiance, ale tak naprawdę na inwestycję składają się dwa - każda nitka ma swój własny. Każdym docelowo pojazdy będą jechać w jednym kierunku i każdy będzie miał 2060 m, jednak do wydrążenia jest ok. 1919,6 m tunelu prawego i ok. 1922,4 m tunelu lewego. Prace w górze rozpoczęły się w marcu 2017 r., a teraz drogowcy osiągnęli jeden z najważniejszych kamieni milowych budowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że pod górą Luboń Mały ekspresówką S7 pojedziemy już w przyszłym roku. - Liczę, że wszyscy zaangażowani w tę inwestycję staną na wysokości zadania i już w 2021 r. kierowcy będą mogli skorzystać z tunelu pod górą Luboń Mały - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. GDDKiA.

Nowa Zakopianka - mapa:

Teraz będą trwały tam prace wykończeniowe, ale najtrudniejszy etap jest już za nami. Postępy prac na S7 na południu Polski oraz na Zakopiance możecie zobaczyć na poniższej mapie:

S7 Zakopianka fot. GDDKiA

Nowa Zakopianka - postępy prac. To jeden z najważniejszych tuneli w kraju

Zakopianka to popularna nazwa trasy z Krakowa do Zakopanego, która ma około 102 km i leży na drogach krajowych nr 7 i 47. Z czym kojarzy się wszystkim Zakopianka? Przede wszystkim z uciążliwymi korkami - przedostanie się z Krakowa w góry to często droga przez mękę. Zwłaszcza w wakacje i ferie, kiedy turyści tłumnie odwiedzają Tatry i Podhale. Właśnie dlatego rozbudowa trasy interesuje większość kierowców w kraju i jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Nie tylko w Małopolsce.

Plan zakłada, że od obwodnicy Krakowa w kierunku Zakopanego będziemy mogli pojechać na południe drogą ekspresową S7. Jeszcze parę lat temu wydawało się to odległą przyszłością (wielu kierowców w ogóle wątpiło, że ekspresówka S7 na zakopiance powstanie z powodu kolejnych opóźnień), ale trasa S7 w końcu nabiera realnych kształtów. Nowa zakopianka ma już kilka fragmentów, na których można wygodnie jechać dwoma pasami, a oddanie kolejnych to kwestia czasu. Sporo z zaznaczonych na czerwono fragmentów S7, w tym tunel, zostanie oddanych już w przyszłym roku.