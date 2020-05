Wyprzedaż samochodów z nowych roczników

Wyprzedaże samochodów - gdzie?

Wyprzedaż samochodów to prawdziwa okazja dla osób, które pragną nabyć nowe auto w atrakcyjnej cenie. Pamiętajmy jednak, że promocje na samochody zawierają, podobnie, jak inne akcje marketingowe, ukryte dno. Oznacza to, że informacje, które słyszymy w reklamach telewizyjnych, radiowych czy internetowych niekoniecznie muszą dotyczyć całego asortymentu czy konkretnego interesującego nas modelu. Wybierając się na wyprzedaż aut do autoryzowanego salonu dealerskiego nie dajmy się ponieść fantazji i przeanalizujmy, czy oferowana promocja jest faktycznie okazją, czy tylko na taką wygląda.

REKLAMA

Wyprzedaż samochodów niekoniecznie musi wiązać się z obniżką ceny. Częstym zabiegiem sprzedawców jest ukrywanie pod pozorem atrakcyjnej cenowo wyprzedaży rocznika:

dodatku w postaci wyposażenia (opon zimowych lub innego rodzaju doposażenia);

gratisowej polisy ubezpieczeniowej;

faktu, że dany model samochodu nie będzie już dłużej produkowany, a co za tym idzie będzie szybciej tracił swoją wartość rynkową;

podstawowych braków w wyposażeniu w promowanym modelu.

Poza tymi zabiegami, warto również sprawdzić ile wynosi regularny upust na samochody z bieżącego rocznika. Może się bowiem okazać, że rabaty samochodowe związane z wyprzedażą i te aktualne różnią się bardzo niewiele. W takim wypadku zawsze lepiej zakupić auto tegoroczne, gdyż wolniej będzie ono tracić swoją wartość rynkową, nie tylko ze względu na wiek, ale też zgodność z bieżącymi standardami danego modelu.

Wyprzedaż samochodów z 2018 roku

Obecnie na rynku pozostały już pojedyncze modele z rocznika 2018. Aby znaleźć je, należy udać się do autoryzowanego salonu interesującej nas marki i tam uzyskać informacje na temat dostępnych egzemplarzy samochodów z wyprzedaży 2018. Jako, że są to tzw. ostatki zapewne uzyskują bardzo atrakcyjne ceny. Minusem ich zakupu jest konieczność zdecydowania się na dany egzemplarz, nie ma mowy o wyborze interesujących nas detali. Jest to główny mankament obniżki cen samochodów - całkowicie wyklucza ona bowiem możliwość indywidualnego doboru dogodnych dla nas parametrów. W tym przypadku atrakcyjna cena pociąga za sobą konieczność dopasowania się do samochodu, a nie na odwrót.

Wyprzedaż samochodów z 2019 roku

Nowe, tańsze samochody znanych marek możemy znaleźć na wyprzedaży modeli z rocznika 2019. Są one dostępne niemal w każdym salonie. W zależności od tego jak atrakcyjna jest oferta, liczba dostępnych sztuk może być większa lub mniejsza, dlatego z decyzją o zakupie nie należy zbytnio zwlekać. Kiedy trafimy na interesujący nas egzemplarz warto podjąć się negocjacji jego ceny, gdyż większość dealerów ma pewien "zapas", jeśli chodzi o ostateczną wartość. Jeżeli nie uda się dobić targu o niższą kwotę, zawsze możemy wynegocjować doposażenie auta, np. w zimowe opony lub dodatkowe ubezpieczenie, co w przypadku nowego samochodu jest dość istotne.

Które marki oferują najbardziej atrakcyjne promocje dla klientów indywidualnych?

Fiat - jak zwykle jest jedną z najhojniejszych marek, które oferują nabywcom naprawdę pokaźne rabaty sięgające kilkunastu tysięcy złotych;

Citroen - marka postawiła na obniżenie cen wyjściowych, przez to rabaty oferowane podczas wyprzedaży nie są już tak spektakularne i wynoszą około 7 tysięcy;

Ford również przygotował dla swoich klientów atrakcyjne rabaty na najpopularniejsze modele i nie tylko;

Kia oprócz sporych upustów, oferuje także dodatkowe wyposażenie samochodu;

Nissan proponuje pokaźny rabat na swoje modele, a do tego przedłużoną nawet do 5 lat gwarancję.