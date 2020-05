Najlepsze tanie samochody - top 5

Tani, ale dobry samochód - jak wybrać?

Tanie auta to przede wszystkim modele pochodzące z rynku samochodów używanych. Handel pojazdami znajdującymi się już w eksploatacji rozwija się bardzo dobrze - przy stosunkowo niskiej cenie możemy znaleźć egzemplarz, który będzie spełniał większość oczekiwań. Wiadomo, że w przypadku używanego auta nie możemy spodziewać się, iż będzie ono w idealnym, nienaruszonym stanie, niemniej jednak da się znaleźć tzw. perełki. Na co zwrócić uwagę wybierając samochody tanie i dobre? Warto przyjrzeć się:

rocznikowi - im "świeższe" auto, tym większa szansa, że przez dłuższy czas obędzie się bez kosztownych napraw. W tym przypadku jednak, aby uzyskać korzystny stosunek rocznika i ceny musimy zrezygnować z tzw. prestiżowych marek, których samochody mimo upływu lat utrzymują swoją cenę.

krajowi pochodzenia - w przypadku importowanych egzemplarzy w bardzo atrakcyjnej cenie istnieje spore ryzyko, że samochód uczestniczył w poważnej kolizji lub w inny sposób został uszkodzony. Egzemplarze krajowe dużo łatwiej "prześwietlić" pod kątem takich wydarzeń.

marce - tanie samochody to nie tylko te, których cena zakupu jest stosunkowo niska; ważne są też koszty eksploatacji, napraw czy części, a te będą zdecydowanie niższe w przypadku popularnych marek.

Tanie samochody - top 5

Szukasz taniego i ładnego auta? Nie wiesz na jaki model się zdecydować, aby później nie żałować? Poniżej znajdziesz zestawienie najczęściej wybieranych pojazdów, których ceny wahają się w granicach 5 tysięcy złotych.

Volkswagen Golf IV (1997-2003), czyli bardzo popularny model w naszym kraju; swoje wzięcie zawdzięcza dużej dostępności na rynku, tanim częściom zamiennym i stosunkowo niewielkiej ilości skomplikowanych układów, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kosztownych awarii. Golfy są samochodami tanimi, ale niezawodnymi.

Opel Astra II (1998-2005) - kolejne tanie auto, które cieszą się dużym zaufaniem użytkowników. Astra jest bardzo rozpowszechniona na drogach, dzięki czemu dostęp do części jest bezproblemowy, a i jej naprawy nie rujnują doszczętnie portfela.

Toyota Corolla VIII (1997-2002) to tanie i ładne samochody z bardzo wytrzymałą mechaniką. Mimo upływu lat Corolla daje radę, pod warunkiem, że nie jest mocno zardzewiała. Dużo lepszym rozwiązaniem w jej przypadku jest wybór silnika benzynowego, który choć nie jest może najoszczędniejszy jeśli chodzi o zużycie paliwa, to na pewno przysparza mniej kłopotów niż jednostki napędzane silnikiem diesla.

Skoda Octavia I (1996-2010) jest niezłą propozycją taniego auta dla rodziny; prosta pod względem mechanicznym, łatwa w naprawach skoda dość nieźle radzi sobie w naszym klimacie, dlatego rzadko można trafić na modele mocno dotknięte korozją; do tego oferuje dużą przestrzeń bagażową.

Fiat Punto II (1999-2010), czyli chyba najpopularniejsze auto dla młodych kierowców - tanie w eksploatacji, proste pod względem mechanicznym, a co za tym idzie również koszty napraw nie zwalają z nóg. Ich głównym mankamentem jest skłonność do rdzewienia, ale też bardzo skromne wyposażenie.

Tani samochód - gdzie kupić?

Wiele osób zastanawia się, czy po ładne i tanie auta warto wybierać się w dłuższą podróż. Przeciwnicy takiej opcji wskazują, ze wyprawa w odleglejszą trasę może pochłonąć sporą część budżetu przeznaczonego na zakup pojazdu. Ostateczna decyzja należy do kupującego. Warto jednak pamiętać, że jeżeli nie mamy konkretnych oczekiwań co do samochodu, nie zależy nam na parametrach, marce itp., wówczas faktycznie jazda po tanie auto na drugi koniec Polski może mijać się z celem. Sytuacja zmienia się, gdy mamy upatrzony dany typ samochodu - wówczas znalezienie go w pobliżu miejsca zamieszkania może trwać sporo czasu.

Używane, tanie samochody można znaleźć na różnych portalach ogłoszeniowych w Internecie, wtedy często mamy do czynienia z prywatnymi ofertami. Możemy także w ramach poszukiwań odwiedzić pobliskie komisy samochodowe.