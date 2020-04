Ford Stormtrak, Fusion Active lub Mondeo Evos? Wraca temat podniesionego kombi

Ford Fusion/Mondeo nie doczeka nowej generacji, a marka skupi się na innych modelach - donoszą coraz częściej media na całym świecie. Również te zwykle bardzo dobrze poinformowane w ruchach amerykańskich marek. Sam producent jeszcze nie odniósł się oficjalnie do tych pogłosek, ale wiemy, że Ford nie będzie chciał pożegnać się z klasą średnią definitywnie. Coraz częściej słyszymy bowiem o następcy modelu. Klasyczne Mondeo miałoby zastąpić uterenowione, podniesione kombi.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Ford w Europie zastrzegł nazwę Stormtrak. Wcześniej informowano, że producent nie będzie chciał odejść od tak popularnej i dobrze kojarzącej się nazwy jak Mondeo i w nowej wersji dopisze do niego "Evos". "Mondeo Evos" również zostało zastrzeżone. Teraz serwis Carscoops podaje kolejne szczegóły kombi i opisuje model jako Fusion Active. Wersje Active ma już np. Fiesta i Focus. Ten ostatni miał być sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, ale zamieszanie związane z wojną handlową USA z Chinami (przeznaczony na rynek amerykański Focus Active produkowany byłby w Państwie Środka) pokrzyżowały plany Forda. Miejsce Focusa Active ma zająć większy Fusion Active.

Na rynku amerykańskim celowałby przede wszystkim w Subaru Outbacka, które może się pochwalić roczną sprzedażą w USA na poziomie 180 000 sztuk. Jeżeli Fusion Active przyjechałby do Europy (wciąż nie wiemy pod jaką nazwą), to oprócz Subaru musiałby jeszcze zmierzyć się z podniesionymi kombi koncernu VAG. W klasie średniej VW od dawna ma Passata Alltracka, a niedawno w ofercie Superba pojawiła się odmiana Scout. Co pod maską? Carscoops mówi o dwulitrowym silniku benzynowym 2.0. W Europie powinniśmy spodziewać się raczej jednostek EcoBoost (doładowany motor 1.5) i EcoBlue (diesel 2.0). W ofercie na pewno nie zabraknie hybryd, które Ford wprowadził m.in. do Kugi.

Przy ewentualnej premierze Forda Mondeo Evosa, Stormtraka lub Active wciąż stoi duży znak zapytania. Chcielibyście zobaczyć taki samochód na polskich drogach?