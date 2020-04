Nowe Audi A3 Limousine - wymiary, ceny i silniki. Elegancja w klasie kompakt

Nowe Audi A3 Limousine - wymiary i bagażnik

Rewolucję w segmencie C w koncernie Volkswagen rozpoczął oczywiście Golf nr 8 w zeszłym roku. Ósemka, choć zaproponowała sporo nowości, to powstała w oparciu o tę samą, lekko zmodyfikowaną płytę MQB. Nie inaczej jest w przypadku nowego A3. Wersja Limousine (sedan) w porównaniu z poprzednikiem jest dłuższa o 4 cm (równe 4,5 m długości). Szerokość auta wzrosła o 2 cm, do 1,82 m, a jego wysokość o 1 cm, do 1,43 m. Wpłynęło to na zwiększenie przestrzeni nad głową – o dobre 2 cm z przodu, gdzie równocześnie pozycja fotela kierowcy jest niższa – oraz po bokach. Pojemność bagażnika – 425 l. – jest dokładnie taka sama jak w modelu poprzednim. Rozstaw osi pozostał bez zmian.

REKLAMA

Nowe Audi A3 Limousine - silniki i ceny. Co pod maską?

W przeciwieństwie do bratnich modeli spod skrzydeł koncernu VAG, Golfa, Octavii oraz Leona, oferta silnikowa nowego Audi A3 jest dość skromna i tak naprawdę znajdziemy w niej trzy pozycje. Z czasem lista silników będzie aktualizowana. Pojawią się na niej mocniejsze, sportowe propozycje oraz oszczędne hybrydy. Oto aktualnie dostępne Audi A3 Limousine. podajemy również wyjściowe ceny każdej wersji.

Audi A3 Limousine 35 TFSI (1.5 150 KM) z ręczną, 6-biegową skrzynią - od 112 900 zł.

Audi A3 Limousine 35 TFSI (1.5 150 KM) z automatem S tronic - od 122 000 zł.

Audi A3 Limousine 35 TDI (2.0 150 KM) z automatem S tronic - od 135 400 zł.

Audi A3 Limousine 2020 fot. Audi

Audi A3 sedan - konkurenci. Jak wypada na tle rywali?

Od niedawna Mercedes w segmencie kompakt oferuje Klasę A sedan. Sprawdźmy, ile kosztują porównywalne do A3 wersje silnikowe. Klasa A 180 (1.3 136 KM) kosztuje wyjściowo 113 500 zł, mocniejsza odmiana 200 (1.3 163 KM) - 127 400 zł. Wysokoprężne A 200 d (2.0 150 KM) wyceniono na 144 000 zł.

Z kolei polski cennik BMW serii 2 Gran Coupe 18i (1.5 136 KM) otwiera 121 900 zł. Silniki Diesla trudno porównać do A3, bo wyraźnie różnią się mocą. Wersja 16 d (1.5 116 KM) kosztuje 135 500 zł, a 20 d (2.0 190 KM) - 157 600 zł.

Zobacz wideo Audi RS Q3 i RS Q3 na północy Szwecji

Wnętrze nowego Audi A3

Nowoczesne wnętrze w przeciwieństwie do Golfa wyposażono w kilka fizycznych przełączników, a za to zawsze dajemy plusa, bo nie ma nic wygodniejszego w obsłudze auta niż klasyczne przyciski. Projekt wnętrza również nie kopiuje reszty rodzeństwa i nawiązuje raczej do nowego Q3, choć nie zabrakło kilku stylistycznych nowości. Jak na Audi przystało mamy tu dwa duże ekrany - wirtualne zegary przed oczami kierowcy (w wersji plus 12,3 cala) oraz wkomponowany w konsolę centralną dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala. A3 dostało także wyświetlacz head-up. System multimedialny to MMI trzeciej generacji z uproszczoną obsługą, łącznością z internetem i masą zaawansowanych funkcji.

A jeżeli nie spodoba wam się pokładowy system nowego A3, to zawsze możecie na ekran przerzucić swój telefon - Audi obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Smartfona naładujemy indukcyjnie.

Audi obiecuje wykonanie godne klasy premium i długą listę opcji do zaznaczenia w konfiguratorze. To w końcu kompakt klasy premium, a auta tego typu przyzwyczaiły nas już, że z odpowiednio grubym portfelem można je wyposażyć w rzeczy kojarzone raczej z większymi samochodami.

Audi A3 Limousine 2020 fot. Audi

Systemy bezpieczeństwa w nowym Audi A3

Imponować ma wyposażenie, imponować ma także lista pokładowych systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Co znajdziemy w nowym A3? Wymieniamy najciekawsze rozwiązania:

Audi pre sense front i ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, pomaga zapobiegać wypadkom z innymi użytkownikami drogi,

ostrzeżenia o zmianie pasa,

ostrzeżenie o ruchu poprzecznym

wspomaganie parkowania

adaptacyjny asystent jazdy - utrzymuje prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu oraz pomaga w utrzymaniu się na wybranym pasie ruchu poprzez delikatne interwencje w elektromechaniczny układ kierowniczy.

Audi A3 Limousine 2020 fot. Audi