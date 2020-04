Pod względem jakości dróg Polska jest 57. na świecie. Aż 37 proc. nadaje się do remontu

Polskie drogi na dalekich miejscach

Pod względem jakości nawierzchni polskie drogi uplasowały się na 20. miejscu w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Za nami znalazły się tylko Węgry, Słowacja, Czechy, Łotwa, Bułgaria, Malta oraz Rumunia. Mieszkańcy których krajów w Europie mają najlepsze drogi? Holandii, Austrii oraz Portugalii.

REKLAMA

Polska wypada bardzo źle także w skali całego świata - zajęliśmy 57. miejsce. Ocena naszego kraju wyniosła 4,31 w skali 1-7 (im wyższa ocena, tym szerzej rozwinięta infrastruktura). Dla porównania liderów rankingu, Singapur i Holandię, oceniono odpowiednio na 6,45 i 6,43. Na drugim biegunie znalazły się dwa afrykańskie państwa - Czad (1,94) oraz Mauretania (2,03).

Jakość dróg na świecie w 2019 r. fot. rankomat.pl

Zły stan nawierzchni wpływa na bezpieczeństwo

Na zły stan nawierzchni polskich dróg zwracają uwagę także krajowe raporty. Zwłaszcza ten Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym mogliśmy przeczytać, że aż 37 proc. dróg w Polsce znajduje się w niezadowalającym lub złym stanie. Stan 14 proc. określono jako krytyczny.

Jeśli wziąć pod uwagę długość sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA i koncesjonariuszy (ok. 18133 km), to do kolizji lub wypadku z powodu złej nawierzchni, garbu czy wyboju na drodze dochodziło średnio co dwa kilometry

- czytamy w opracowaniu firmy rankomat.pl. W 2019 r. w Polsce doszło do 9 963 kolizji lub wypadków z winy złego stanu nawierzchni. Do największej liczby takich zdarzeń doszło w województwach śląskim, łódzkim oraz wielkopolskim. Za to najmniej podobnych przypadków odnotowali policjanci w podkarpackim, podlaskim oraz świętokrzyskim.

Stan nawierzchni dróg krajowych fot. rankomat.pl