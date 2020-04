Ferrari Roma debiutuje w... konfiguratorze

Nowy model Roma, to najmniejszy model Ferrari. Obok Portofino jest też jednym z najtańszych aut tej marki - jego cena wynosi około 200 tys. euro - ale mimo to wygląda imponująco. Został sklasyfikowany jako GT - gran turismo, czyli model do dalekich podróży się w luksusowych warunkach.

Rzymskie słodkie życie według Ferrari

Wygląd Ferrari Roma o zaokrąglonych linia jest oryginalny i podzielił fanów tej marki. Według szefa stylistów tej marki Flavio Manzoni, nawiązuje do wersji kultowego modelu Ferrari 250 i ma się kojarzyć z "dolce vita" - beztroskim życiem z lat 50-tych XX w.

Umieszczony z przodu silnik V8 tego modelu ma "tylko" 3,9 l pojemności, ale dzięki dwóm turbosprężarkom rozwija maksymalną moc aż 620 KM. Dwusprzęgłowa 8-biegowa skrzynia o konstrukcji pożyczonej z awangardowego modelu SF90, przekazuje napęd na tylną oś. Ferrari Roma osiąga prędkość maksymalną 320 km/h, do pierwszej "setki" rozpędza się w 3,4 s, a drugą osiąga po 9,3 s.

Kupić, nie kupić - skonfigurować można

Teraz, dzięki dodaniu tego modelu do konfiguratora na stronie internetowej włoskiej marki, można stworzyć jego wymarzoną wersję. Do wyboru jest mnóstwo kolorów nadwozia, w tym pięć odcieni czerwieni.

Konfigurator Ferrari Roma fot. Ferrari

Uwierzcie, że wypróbowaliśmy wiele kombinacji. Nam do tego modelu najbardziej pasuje klasyczny czerwony lakier Rosso Corsa oraz wnętrze z jasnej skóry w kolorze Beige Tradizione. Nie pogardziliśmy również dodatkami zewnętrznymi z włókna węglowego oraz sportowymi końcówkami układu wydechowego. Wisienką na naszym torcie z Maranello są żółte zaciski hamulcowe i szare obręcze kół odkuwane ze stopów lekkich metali.

A waszym zdaniem jak wygląda idealna wersja Ferrari Roma? Jeśli już wiecie, możecie ją zaprojektować tutaj.

