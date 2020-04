Która z firm motoryzacyjnych jest najwyżej wyceniana? Tesla awansuje o 117 miejsc, ale Mercedes-Benz jest warty o wiele więcej

Brand Finance w styczniu tego roku wydał raport zestawiający najwyżej wyceniane firmy świata. W zestawieniu znalazło się aż 500 pozycji z uwzględnieniem wartości jaką konkretne przedsiębiorstwo ma w 2020 i miało 2019 roku.

REKLAMA

Najwyżej wyceniane firmy na świecie

Nie od dzisiaj wiadomo, że od trzech lat liderem rankingu jest Amazon. Jest to firma, która pobija własne rekordy. Co ciekawe, przebiła dotychczas nieosiągalny poziom wartości 200 mld USD. Udało się to po 18 proc. wzroście wyceny z 187,9 mld USD w zeszłym roku do poziomu 220,8 mld USD w roku 2020.

Tym samym Amazon jest wyceniany drożej o 60 mld USD od drugiego w stawce Google (+11,9 proc.; 159, 522 mld USD – 2020 r.), czy o 80 mld USD od trzeciego Apple (-8,5 proc.; 140,524 mld USD – 2020 r.).

Zobacz wideo Mercedes EQC. Jeden z pierwszych elektrycznych SUV-ów. Zobacz nasz test

Koncerny motoryzacyjne na liście TOP500

Najwyżej wycenianym koncernem motoryzacyjnych w rankingu Brand Finance jest Mercedes-Benz, który ulokował się na jedenastym miejscu z wartością 65,041 mld USD.

Koncern awansował w porównaniu do ubiegłego roku o jedną pozycję i odnotował przyrost wartości o 7,8 proc. (+4,686 mld USD). Kolejną firmą na liście jest Toyota – pozycja 15. Japoński producent awansował o dwa oczka (z miejsca 17.). Jego wartość szacowana jest na 58,076 mld USD, po wypracowaniu wzrostu wartości o 11,1 proc. (+5,784 mld USD).

Następny w rankingu jest Volkswagen, który zajmuje 25 miejsce po awansie z 27, które zajmował w 2019 roku. Wartość koncernu wzrosła podobnie do Mercedes-Benz, czyli o 7,6 proc. Zgodnie z wyceną Volkswagen osiągnął wycenę 44,897 mld USD (w 2019 roku było to 41,739 mld USD). TOP30 zamyka BMW po spadku z 29. pozycji. Jednak wycena marki zmniejszyła się minimalnie, gdyż w 2019 roku szacowaną ją na 40,501 mld USD, a w 2020 roku było to 40,483 mld USD.

Na dalszych miejscach uplasowały się takie marki jak Porsche – 33 911 mln USD – zajmujące 41. miejsce po awansie o 6. oczek (w 2019 roku: 47. pozycja i 29 147 mln USD), Honda – 33 102 mln USD – z miejscem 45. (w 2019 roku: 60. pozycja i 25 744 mln USD), Hyundai Group – 20 059 mln USD – które utrzymało 82. lokatę (w 2019 roku: 82. pozycja i 20,721 mln USD), Tata Group – 20 001 mln USD – z miejscem 85. (w 2019 roku: 89. pozycja i 19 559 mln USD), Ford – 18 515 mln USD – spadł na 94. lokum (w 2019 roku: 92. pozycja i 18 772 mln USD) oraz Nissan – 17 916 mln USD – na miejscu 97. (w 2019 roku: 93. pozycja i 18 753 mln USD).

Tesla awansuje o 117 miejsc i zyskuje 65% wartości

Wśród wielu firm zebranych w tym zestawianiu warto zwrócić uwagę również na Teslę, która na przestrzeni roku awansowała o 117. miejsc (pozycja 147. w 2020 roku, a w 2019 roku zajmowała 264 pozycję). Jej wartość rynkową oceniono na 12,4 mld USD, czyli o 65 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Ferrari najsilniejszą marką na świecie

Najsilniejszą marką na świecie został ponownie włoski producent supersportowych samochodów - Ferrari. Firma osiągnęła indeks siły marki (BSI) na poziomie 94,1 na 100.

Brand Finance określa względną siłę marek poprzez zrównoważone wyniki wskaźników oceny inwestycji marketingowych, kapitału interesariuszy i wyników biznesowych.

Zgodnie z tymi kryteriami Ferrari jest najsilniejszą spośród 12 najwyżej ocenianych marek w rankingu Brand Finance Global 500 na rok 2020. Dodatkowo wartość firmy wzrosła o 9 proc. do 9,1 miliarda USD.