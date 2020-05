Finansowanie samochodu - raty, leasing, kredyt. Co wybrać?

Na czym polega finansowanie samochodu? Krótki wstęp

Finansowanie zakupu auta na zasadach bezpiecznych dla kupującego to jedna z potrzeb, którą należy gruntownie przemyśleć. Oczywiste, że posiadanie nowego samochodu daje liczne gwarancje, które pomagają sprawnie i komfortowo funkcjonować. Egzemplarz z salonu, choćby w najbardziej podstawowej wersji, to małe ryzyko awarii, bezpieczeństwo i niezawodność. Nawet w przypadku jakichś problemów z autem możemy liczyć na serwis producenta. Gdzie tkwi problem? Oczywiście, finansowanie auta może stać się obciążeniem dla naszej kieszeni nawet przez szereg lat. Koniecznością staje się więc przezorny i odpowiedzialny wybór formy finansowania samochodu. Podpowiadamy, jak tego dokonać.

REKLAMA

Metody finansowania samochodu. Która wydaje się najlepsza?

Metody finansowania samochodu różnią się od siebie. Wydaje się, że oczywistym najlepszym wyborem jest kupno nowej maszyny za gotówkę. Czy na pewno tak jest? Pamiętajmy, że zawsze mamy do czynienia z kosztem alternatywnym: pieniądze wydane już dzisiaj na samochód, mogłyby dać korzyść na innej linii - w biznesie czy innym bardzo potrzebnym zakupie. Szczególnie mocno powinny rozważyć to osoby prywatne, które wydać muszą własne oszczędności i właściciele firm - zwłaszcza z potrzebami inwestycyjnymi. Prawdą jest jednak, że dysponując odpowiednią sumą gotówki, od razu ma się z reguły również kwotę potrzebną do opłacenia rejestracji, OC i innych składek. Dodatkowo omijają nas wszystkie nieprzyjemne dla większości formalności poza umową kupna auta. Finansowanie zakupu samochodu wtedy, gdy nie dysponujemy określoną kwotą, można podzielić na:

sprzedaż ratalną

kredyt

leasing

Finansowanie nowego auta zawsze trzeba bardzo drobiazgowo rozważyć, przeanalizować wady i zalety po to, by w przyszłości uniknąć trudności.

Finansowanie samochodu: raty

Możliwość finansowania samochodu na raty może być skierowana zarówno dla osób chcących zakupić samochód prywatny, jak też dla firm. W przypadku klientów indywidualnych można wziąć kredyt, ale bardzo ciekawym pomysłem jest tzw. ''rata balonowa''. Finansowanie zakupu nowego samochodu staje się dzięki jej wyborowi o tyle prostsze i mniej odczuwalne dla portfela, że pozwala na bardziej racjonalne rozłożenie kosztów w czasie. Jak działa rata balonowa?

gromadzimy własne środki stanowiące jakiś procent wartości samochodu (np. 10 lub 20 proc.);

otrzymujemy nowy samochód na kilka lat w użytkowanie - jednocześnie spłacamy część wartości, płacąc w ratach;

na końcu umowy czeka do spłacenia rata balonowa - ostatnia i największa, obejmująca znaczny procent wartości auta.

Finansowanie samochodu: kredyt

Rozważając różne sposoby finansowania samochodu musimy oczywiście wziąć pod uwagę kredyt. Opcje dostępne na rynku są różne. Może być to:

kredyt samochodowy

kredyt gotówkowy na samochód

Co do zasady o pieniądze można się też ubiegać w banku lub wybrać formę pożyczki pozabankowej.

Kredyt samochodowy jest sposobem finansowania nowego samochodu działającym w ten sposób, że po określonym w umowie kredytowej czasie i spłacie całości wraz z odsetkami, bank zwolni prawa do zabezpieczenia. W ten sposób samochód staje się w pełni własnością dotychczasowego kredytobiorcy. Trzeba jednak pamiętać, że taki kredyt ma charakter celowy. Decydując się na to rozwiązanie nie tylko zobowiązujemy się do kupna właśnie samochodu, ale zwykle też rodzaju, marki, roku produkcji, określonej wartości itp. Kredyt wymaga zabezpieczenia. Można go wziąć w oddziale banku lub w niektórych salonach samochodowych.

Kredyt gotówkowy lub pożyczka pozabankowa mają podstawowe zalety w tym, że nie są przypisane do konkretnego modelu, rocznika lub wartości samochodu. Pozwala to na komfort poszukiwania interesującej nas maszyny już z pieniędzmi na koncie. Istnieje jednak podstawowa wada tych rozwiązań - są znacznie droższe. Jest to koszt większego ryzyka, które ponosi bank przy udzielaniu nam pieniędzy bez zabezpieczenia.

Zobacz wideo Zasady leasingu

Finansowanie samochodu: leasing i inne

Alternatywne sposoby finansowania zakupu samochodu to między innymi leasing. Ta metoda polega na połączeniu kredytu i dzierżawy. Świadczona jest przez firmy leasingowe na podstawie umowy leasingowej. Całość sprowadza się do tego, że to leasingodawca kupuje oznaczony samochód. Leasingobiorca otrzymuje go w użyczenia na takiej zasadzie, że wnosi opłatę wstępną, później uiszcza raty leasingowe przez oznaczony okres. Po jego zakończeniu może w korzystnej cenie wykupić auto lub wziąć na tej samej zasadzie nowe. Wyróżnia się:

leasing operacyjny z VAT-em naliczonym stopniowo;

leasing finansowy z VAT-em naliczonym jednorazowo na początku.

Wyliczając formy finansowania zakupu samochodu warto też wspomnieć o możliwościach, które daje wynajem długoterminowy. Jest o tyle wygodniejszy od leasingu, że:

to firma leasingowa zajmuje się np. serwisowaniem auta, jego naprawami;

klient płaci jedynie miesięczne raty i koszty paliwa.

Jak wybrać idealny sposób finansowania auta? O wyborze najkorzystniejszej opcji dla każdego

Finansowanie aut jest więc bardzo skomplikowane. Dobrze więc, jeśli posiada się więcej niż jedną opcję pokrycia kosztów upatrzonego wcześniej pojazdu. Coraz bardziej popularne są programy finansowania opracowywane przez poszczególne marki. Jeśli jednak bardzo zależy nam na tym, aby jeździć nowym i niezawodnym autem, mamy mało czasu i ograniczony budżet - śmiało możemy postawić na możliwość finansowania w formie wynajmu długoterminowego. Kluczowe jest dobranie metody do aktualnych: