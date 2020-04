Prawa jazdy będą ważne dłużej. Nowe przepisy weszły w życie

Zobacz wideo Lexus LC500 - mistrz pierwszego wrażenia?

O projekcie nowelizacji ustawy automatycznie wydłużającym uprawnienia do kierowania pojazdami pisaliśmy po raz pierwszy przed tygodniem. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało, aby wszystkim kierowcom przedłużyć ważność dokumentów o dwa miesiące.

MI przedłuża ważność prawa jazdy

Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury, od 18 kwietnia nie musimy (przez jakiś czas) martwić wymianą dokumentów. Wszystkim, którym ważność dokumentów kończy się właśnie teraz, uprawnienia zostają automatycznie przedłużone. Będą ważne jeszcze przez 60 dni od daty odwołania stanu zagrożenia.

Oznacza to, że każdy z takich kierowców będzie zobowiązany wykonać zaległe badania i szkolenia lub przedłużyć ważność dokumentów już po odwołaniu stanu zagrożenia. Na razie nie jest to konieczne, pomimo że od 22 kwietnia wydziały komunikacji wracają do pracy i ponownie zaczynają wydawanie praw jazdy oraz tablic i dowodów rejestracyjnych.

Ministerstwo na swojej stronie wymienia wszystkie typy dokumentów i uprawnień, które zostały uwzględnione w przepisach. Są to:

prawa jazdy (w tym zagraniczne prawa jazdy);

pozwolenia na kierowanie tramwajem;

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

świadectwa kierowcy;

legitymacje instruktora nauki jazdy;

legitymacje egzaminatora;

zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

uprawnienia do kierowania pojazdami,

wpisy w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Na razie zawieszone jest też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Co więcej, kierowcy zawodowi wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.