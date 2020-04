Kupujemy używane: Fiat 500 vs Renault Twingo II. Zwinne, oszczędne i dobre do miasta

Fiat 500 - nawiązanie do pierwowzoru

Kariera rynkowa Fiata 500 rozpoczęła się w 2007. Produkcję ulokowano w polskich i meksykańskich zakładach marki. Obła sylwetka włoskiego mieszczucha wprost nawiązuje do historycznego pierwowzoru produkowanego do 1977. Włoscy twórcy postawili zdecydowanie na styl i ogromne możliwości personalizacji auta. Tutaj funkcjonalność i atrakcyjna cena pozostawała na dalszym planie. Co istotne, nawet najstarsze egzemplarze nie borykają się z problemem korozji. Wrażliwe są jedynie plastikowe, płowiejące elementy. Mimo zaawansowane wieku wciąż wytwarzanego samochodu, sylwetka może się podobać. Karoseria mierzy 357 centymetrów długości, 163 szerokości i 149 wysokości. Rozstaw osi wynosi 2300 mm.

Używany Fiat 500 - jak wykonane jest wnętrze? Szereg atrakcyjnych detali

Wnętrze Fiata 500 w szczególności przypadnie do gustu płci pięknej. Składają się na to wszechobecne obłości, szeroki wybór kolorystycznych połączeń i różnoraki poziom wyposażenia. Na desce rozdzielczej w oczy rzuca się niewielki prędkościomierz połączony z wyświetlaczem komputera pokładowego. Całość, zwłaszcza w słoneczne dni nie jest zbyt czytelna. Na fotelach dogodne miejsce znajdzie każdy kierowca. Budżetowe siedziska w zupełności wystarczają do codziennej, wielkomiejskiej eksploatacji. Na słowa uznania zasługują natomiast sportowe odpowiedniki z zintegrowanymi zagłówkami zarezerwowane dla flagowych odmian Abarth. Na kanapie miejsca jest bardzo niewiele - na krótkim dystansie zmieszczą się tylko najmłodsi. W kwestii wyposażenia dodatkowego, 500 oferować może automatyczną klimatyzację, panoramiczne i otwierane okno dachowe, skórzaną tapicerkę, czy rozbudowane multimedia.

Fiat 500 - silniki. Sprawdzone jednostki napędowe

W palecie silnikowej Fiata 500 pojawił się szereg dopracowanych jednostek. Miłośnicy diesli mają do wyboru czterocylindrowe 1.3 MultiJet o mocy 75-95 KM. Motor wykorzystuje bezpośredni wtrysk paliwa typu common-rail i turbodoładowanie. Ewentualna regeneracja turbosprężarki i wtryskiwaczy to wydatek rzędu 1500 i 600 złotych za sztukę. Wymiana rozrządu co 150-200 tysięcy kilometrów pochłonie około 700 złotych. Zgłaszaną przywarą wysokoprężnych odmian jest szybkie zużywanie się sprzęgła – wymiana pochłania około 500-700 złotych. W zamian, małolitrażowy silnik odwdzięcza się skromnym spalaniem oscylującym wokół 4-6 litów i wystarczającą dynamiką. W 2009 zaczęto montować filtr cząstek stałych.

Spośród silników benzynowych, szczególnie polecane są wolnossące 1.2 i 1.4 o mocy 69 i 100 KM. Ciekawostką jest dwucylindrowy, doładowany benzyniak 0.9 TwinAir o mocy 85-105 KM. Gwarantuje wystarczające osiągi i niskie zużycie paliwa. W tym przypadku producent zastosował bezpośredni wtrysk paliwa i napęd rozrządu realizowany paskiem – wymiana kosztuje około 600 złotych. Do napędu iście sportowego Abartha 500 oddelegowano dobrze znane 1.4 Turbo i mocy 155-180 KM. Usztywnione zawieszenie wraz z basowo brzmiącym układem wydechowym potrafi skutecznie podwyższyć ciśnienie.

Nieskomplikowany układ jezdny Fiata 500 opiera się na kolumnach McPhersona i belce skrętnej, co gwarantuje niskie koszty serwisowania. Należy za to ostrożnie podchodzić do samochodów wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów.

Renault Twingo II - styl francuski

Alternatywą dla stylowego Fiata 500 jest druga generacja Renault Twingo produkowana w latach 2007-2014. Wzorem innym modeli francuskiego producenta, zawadiacki mieszczuch został przyzwoicie zabezpieczony przed korozją. Co prawda, mniej finezyjny od włoskiego rywala, ale zbliżony wymiarami. Nadwozie mierzy 360 centymetrów długości, 166 szerokości i 147 wysokości. Rozstaw osi wynosi 2370 mm.

Jednobryłowe nadwozie skrywa zaskakująco pojemne wnętrze. Co ciekawe, na pokładzie zmieszczą się cztery dorosłe osoby. W niektórych odmianach w miejsce tylnej kanapy zainstalowane są dwa niezależnie przesuwane i składane fotele. Dość szybko można je wyjąć, uzyskując dostęp do spore przedziału ładunkowego. Na liście wyposażenia dodatkowego Twingo II znajdziemy między innymi klimatyzację, fabryczne nagłośnienie, obrotomierz, panoramiczne okno dachowe i szereg systemów bezpieczeństwa. Podobnie jak we Fiacie 500, seryjne fotele są wystarczające, zaś przypisane do sportowych odmian siedziska przekonują znacznie lepszym podparciem ciała w zakrętach.

Renault Twingo II - jaki silnik wybrać?

Paleta silników diesla Twingo II ogranicza się do dobrze znanej konstrukcji 1.5 dCI o mocy 65-85 KM. Bezpośredni wtrysk common rail i turbosprężarka bez zmiennej regulacji łopat zapewniają wysoką kulturę pracy i przeciętną dynamikę. Użytkownicy chwalą zużycie paliwa oscylującym wokół 5 litrów. Regeneracja turbosprężarki i wtryskiwaczy to wydatek odpowiednio 1500 i 600 złotych za sztukę. Ważne, że w tych wersjach mocy problemy z panewkami występuje bardzo rzadko, co przekłada się na niekłopotliwą eksploatację.

Znacznie większy wybór mamy wśród silników benzynowych. Bazowy i najpopularniejszy zarazem 1.2 generuje 60-75 KM. Zapewnia wystarczające osiągi przy niskich kosztach obsługi. Co ważne, ochoczo współgra z instalacjami gazowymi. Dużo lepszą dynamikę oferuje turbodoładowana jednostka 1.2 TCe o mocy 100 KM. Propozycją dla wymagających jest odmiana RS wyposażona w wolnossący silnik 1.6 o mocy 133 KM. Twingo RS, podobnie jak Abarth 500, otrzymał twarde nastawy układu jezdnego, wydajny układ hamulcowy, przemodelowane zderzaki, nakładki na progi oraz subtelny spojler na pokrywie bagażnika. W przypadku jednostek wolnossących koszt wymiany rozrządu to około 600 złotych.

Fiat 500 vs. Renault Twingo II - ceny. Sytuacja rynkowa

Oferta Fiatów 500 jest ogromna. Na serwisach ogłoszeniowych znajdziemy ponad 1000 ofert. Znaczna ich część stanowi egzemplarze z krajowego podwórka. Dzięki bogatej ofercie rozmaitych wersji limitowanych, każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Za auta z pierwszych lat produkcji trzeba zapłacić 12-18 tysięcy złotych.

Twingo nigdy nie uzyskało podobnej popularności, ale i tak nie możemy narzekać. O nieco ponad połowę mniejszą podaż wciąż należy uznać za zadowalającą. Dominują odmiany benzynowe, co akurat w przypadku tego modelu trzeba zakwalifikować do pozytywów. Samochodu z pierwszych trzech lat rynkowej obecności są wyceniane na 8-12 tysięcy złotych.

Fiat 500 vs. Renault Twingo II - porównanie. Podsumowanie.

Fiat 500 i Renault Twingo II najlepiej czują się w miejskiej dżungli. Sprawne pokonywanie zatłoczonych miast w stylowych warunkach przychodzi im najlepiej. W obu przypadkach niskie koszty użytkowania gwarantuje prosta i sprawdzona technologia, która bez względu na wiek nie generuje nadprogramowych wydatków. Fiat jest ikoną stylu i lepiej trzyma wartość. Na drodze jest bardziej precyzyjny i zapewnia szersze możliwości personalizacji. W odmianie Abarth jest propozycją dla żądnych sportowych doznań kierowców. Twingo ukierunkowano na nieco wyższy poziom komfortu. Francuskie auto oferuje trochę więcej przestrzeni w kabinie i porównywalne faktury za bieżące czynności serwisowe. W niższej cenie znajdziemy też młodszy rocznik.