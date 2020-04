Słynny skandynawski dziennikarz miał być dodatkowym kierowcą, ale ujrzawszy auta, którymi miał jechać, uciekł, więc Włosi zwrócili się do mnie...

Goodwood to wyjątkowe miejsce i za każdym razem czuję się tam trochę jak Alicja wpadająca do króliczej nory. Spotkania z najsłynniejszymi kierowcami świata są równie częste, co abstrakcyjne: mimo upływu czasu wciąż trudno uwierzyć, że spotykam się z nimi w szatni, na starcie, na mecie, w kolejce po jedzenie, a wcześniej czytałem o nich tylko w czasopismach bądź oglądałem z oddali. Kraina Czarów.

13 fot. Błażej Żuławski Otwórz galerię Na Gazeta.pl

