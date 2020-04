Ducati Panigale V4 R z klocków LEGO. Coś dla miłosników dwóch kółek

Bugatti Chiron, VW Beetle, Fiat 500, Ford Mustang, Porsche, nowy Land Rover Defender oraz zbliżające się Lamborghini ("najbardziej skomplikowany model w historii") - miłośnicy klocków i samochodów mają kilka ciekawych zestawów LEGO do wyboru. Duńska firma nie zapomina jednak o fanach dwóch kółek. Właśnie zaczął się sezon motocyklowy, z tej okazji przygotowano więc kolejny wyjątkowy projekt.

Powyżej umieściliśmy link do BMW R 1200 GS Adventure. Nowa propozycja to znacznie szybszy motocykl - Ducati Panigale V4. Włoski motocykl w wersji LEGO składa się z 646 klocków. Wymiary? 33x16x8 centymetrów. Model ma pracujące zawieszenie, działający układ kierowniczy, dwustopniową skrzynię biegów oraz poruszające się w silniku tłoki. Co ciekawe, to pierwszy motocykl z duńskich klocków, który ma skrzynię biegów, pozwalającą zapoznać się różnymi prędkościami i technikami jazdy. Wszystkie modele LEGO słyną z dbałości o detale - choćby tarcze hamulcowe, stopkę, wydech czy deska rozdzielcza.

Nie mogło też oczywiście zabraknąć klasycznego czerwonego malowania, od którego zaczyna szybciej bić serce każdego fana Ducati

- pisze producent na oficjalnej stronie. Ducati Panigale V4 R LEGO do sprzedaży wejdzie 1 czerwca i w polskim sklepie zostało wycenione na 269,99 zł. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci powyżej 10 roku życia, ale jesteśmy pewni, że przy składaniu świetnie będą się bawić także znacznie starsze osoby.