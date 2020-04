Od 22 kwietnia odbierzesz prawo jazdy, dowód rejestracyjny i inne dokumenty. Wydziały komunikacji wracają do pracy

Zgodnie z regulacją wprowadzoną do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w §13 ust. 2 pkt 6, najpóźniej od 22 kwietnia wydziały komunikacji muszą wrócić do normalnego typu pracy. Oznacza to, że nie może podlegać ograniczeniu wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Należy do nich m.in. wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

Od środy zarejestrujesz samochód

Najpóźniej w środę 22 kwietnia wszystkie urzędy komunikacji w Polsce muszą wykonywać działania w zakresie rejestracji pojazdów, tak nowych jak i używanych. Jednak może się to odbywać bez kontaktu z interesantami np. poprzez umówienie telefoniczne czy specjalne skrzynki kontaktowe do wymiany dokumentów. Do tej pory działalność wydziałów komunikacji byłą wstrzymana, co mocno utrudniało życie wielu osobom. Nie było możliwości odbioru tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych czy praw jazdy.

To bardzo ważny zapis prawny, bo od kilku tygodni apelujemy do władz centralnych i samorządowych, aby uporządkować ten problem. Bo i klienci, i przedsiębiorcy w każdym miejscu w Polsce muszą mieć dostęp do możliwości zakupu i rejestracji nowych i używanych pojazdów. Dostępność procedur rejestracji z tygodnia na tydzień się poprawiała, ale ciągle były jednak starostwa powiatowe, które nie zorganizowały żadnej procedury rejestracyjnej albo rejestrowały tylko wybrane grupy pojazdów. Teraz wszystkie starostwa w Polsce będą musiały stworzyć model organizacyjny dostępny tak dla obywateli, jak i profesjonalistów

- komentuje Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów

Salony dealerskie pracują cały czas normalnie w najwyższym reżimie sanitarnym i teraz klienci mogą dokonać zakupu i odbioru pojazdu, czy to tradycyjnie, czy on-line i nie martwić się o to, że nie będzie go można zarejestrować

- dodaje.