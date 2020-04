Już za dwa lata dojedziemy z Warszawy do Rzeszowa ekspresówką. S19 nabiera kształtów

Już w 2022 roku stolica Podkarpacia zyska nowe połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

S19 to Via Carpatia

Kierowcy obecnie korzystają już z kilku odcinków S19 - zachodniej obwodnicy Lublina oraz od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19 (od Lublina do Sokołowa Małopolskiego) jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na 11 z nich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Via Carpatia ruszyła z przytupem. Kolejny odcinek S19 z ważną decyzją. S19 Lasy Janowskie - Zdziary

Na ostatni odcinek, Kamień - Sokołów Małopolski, trwa jeszcze postępowanie związane z wydaniem ZRID. Pierwszymi fragmentami trasy pojedziemy w 2021 roku, a całością zaledwie rok później. Będzie to kolejny fragment przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.

S19 Lublin - Rzeszów GDDKiA