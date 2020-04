W marcu padł kolejny rekord. Średnia cena samochodu w Polsce cały czas rośnie

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w pierwszym kwartale tego roku średnia cena nowego auta wynosiła 119 362 złotych. Jeżeli macie wrażenie, że samochody drożeją w zastraszającym tempie, to macie rację. W porównaniu z Q1 zeszłego roku odnotowaliśmy wzrost o 11,01 proc. Jeszcze więcej Polacy płacili, jeśli spojrzymy na sam marzec 2020 r. - średnia cena nowego samochodu to 124 tysiące złotych. Absolutny rekord w historii i aż o 12 tysięcy więcej niż rok temu (wzrost o 11,28 proc.). Co ciekawe, ceny rosną przede wszystkim w tzw. markach popularnych. W 2020 r. producenci klasy premium zanotowali znacznie mniejszy wzrost niż cały rynek (231 992 zł, +3,3 proc.).

Smart i DS z największymi wzrostami

To smart zanotował najwyższy wzrost średniej ceny sprzedawanego samochodu. 81,1 proc. na plusie robi wrażenie, ale niekoniecznie świadczy o ogromnym sukcesie marki. Z oferty po prostu wypadły auta z silnikami spalinowymi i zostały znacznie droższe elektryki. Duży wzrost widzimy także, że przy DS-ie (marka premium koncernu PSA, właściciel m.in. Peugeota, Citroena i Opla). Tutaj wyjaśnieniem jest wprowadzenie do sprzedaży zupełnie nowych i droższych modeli. Zwłaszcza SUV DS 7 Crossback pozwolił Francuzom zagospodarować kieszenie bogatych Polaków. Do tej pory DS oferował znacznie tańsze auta. Oprócz niego w sprzedaży pojawił się także DS 3 Crossback, którego jedna z wersji jest czysto elektryczna.

Kto jeszcze oprócz smarta i DS-a notuje wzrost średniej ceny w 2020 r.? Oto pierwsza dziesiątka:

smart +81,1 proc. DS +35,6 proc. Porsche +23,4 proc. Peugeot +15,5 proc. Toyota +15,3 proc. Opel +15,3 proc. Citroen +15,0 proc. Ford +11,2 proc. BMW +10,2 proc. Mazda +9,0 proc.

Nie wszystkie marki drożeją. Dziewiątka producentów na minusie:

Land Rover -25,1 proc. Infiniti -12,2 proc. Lexus -9,0 proc. Ssangyong -6,5 proc. Mitsubishi -5,6 proc. Fiat -2,0 proc. Mercedes -1,6 proc. Volvo -1,5 proc. Jeep -1,1 proc.

- Liderzy na liście spadków to marki, które w większości miały (i nadal mają) duże problemy z emisją CO2 i pod koniec 2019 roku zarejestrowały wiele aut wysokoemisyjnych na siebie, w związku z czym te samochody zasilają obecnie rynek wtórny - czytamy w raporcie IBRM SAMAR. Nie powinniśmy jednak wszystkich wrzucać do jednego worka. U niektórych producentów na obniżenie ceny ma wpływ coraz większa popularność niedawno wprowadzonych do sprzedaży mniejszych, a więc tańszych modeli. Przykłady? Lexus z crossoverem UX, Volvo, które notuje coraz większą sprzedaż swojego najmniejszego SUV-a XC40 oraz wypuszczający na rynek całą rodzinę Klasy A Mercedes.