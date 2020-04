Sytuacja w branży motoryzacyjnej jest bardzo poważna. Niespodzianka? W marcu Polska była piątym rynkiem w Europie

Jak donosi ACEA, popyt na samochody osobowe w UE spadł w zeszłym miesiącu o ponad połowę, w porównaniu do marca 2019 r. liczba rejestracji zmniejszyła się z 1 264 569 do 567 308.

REKLAMA

W marcu Polacy zarejestrowali więcej samochodów niż Włosi

Na początek przyjrzyjmy się danym dotyczącym rejestracji nowych samochodów dokonywanych w poszczególnych krajach europejskich.

Największy spadek zanotował rynek włoski, gdzie liczba rejestracji zmniejszyła się o 85,4 proc. do 28 326 zarejestrowanych nowych samochodów. W marcu 2019 r. Włosi zarejestrowali 194 302 samochody.

Podobnie popyt w tym samym okresie spadł we Francji (-72,2 proc.) i Hiszpanii (-69,3 proc.). Niemcy zanotowały mniej ekstremalny spadek niż inne kluczowe rynki, ale rejestracje spadły tam o 37,7 proc. Przy czym warto zaznaczyć, że i tak na terenie Niemiec w marcu 2020 r. zarejestrowano 215 119 samochodów.

Zobacz wideo To sygnał hamowania gospodarki? Sprzedaż aut w Europie mocno spadła na początku roku

Dla porównania w rekordowym pod względem rejestracji w Polsce roku 2019, w naszym kraju w sumie przez 12 miesięcy zarejestrowano 625 470 samochodów.

W marcu 2020 r. Polska znalazła się na piątym miejscu pod względem rejestracji nowych samochodów biorąc pod uwagę obszar UE 27 + UK i kraje EFTA. Jest to efekt załamania na rynkach włoskim i belgijskim (-47,5 proc), które w zeszłym miesiącu wyprzedziliśmy. W marcu 2019 r. zajmowaliśmy miejsce siódme.

Biorąc pod uwagę obszar UE 27 + UK i kraje EFTA, na zielono, ze wzrostem o 0,4 proc. świeci się Islandia. Okazuje się, że w marcu tego roku Islandczycy zarejestrowali o cztery samochody więcej niż w marcu zeszłego roku. W sumie 10 078 aut.

W pierwszym kwartale 2020 r. wzrost rejestracji tylko na Litwie

Ciekawie wyglądają też dane kwartalne. Choć wszystkie kraje notują spadki popytu, Litwa jako jedyna zanotowała wzrost (o 5,2 proc.) rejestracji samochodów w okresie styczeń-marzec 2020 r. w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r.

W liczbach nie wygląda to spektakularnie ponieważ w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku, w pierwszym kwartale br. Litwini zarejestrowali o 528 samochodów więcej.

Wyniki sprzedaży poszczególnych marek

Przyglądając się tabelom ACEA, ciekawe dane widać w kontekście wyników rejestracji pojazdów na terenie UE 27 + UK i krajów EFTA ale w rozbiciu na poszczególne marki. O ile w porównaniu liczby rejestracji za marzec w ujęciu rok do roku wszyscy producenci notują spadki, o tyle w ujęciu kwartalnym są niespodzianki.

Spektakularny wzrost rejestracji w pierwszym kwartale 2020 r. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. (i to mimo spadku rejestracji o 13 proc. w marcu) zanotowało Porsche. Od stycznia do marca 2020 r. zostało zarejestrowanych 16 107 nowych samochodów tej marki, co oznacza wzrost rejestracji względem analogicznego okresu w roku ubiegłym aż o 25,8 proc.

Oprócz Porsche podobny wzrost w tym okresie zanotowała marka DS ( +25,4 proc., co przełożyło się na 13 081 rejestracji). Poza tym wzrost do 13 348 zarejestrowanych pojazdów, czyli o 1,6 proc. zanotowała marka Lexus.

10 największych rynków motoryzacyjnych w marcu 2020 r. na obszarze UE, UK i krajów EFTA (liczba rejestracji)

1. Zjednoczone Królestwo - 254 684

2. Niemcy - 215 119

3. Francja - 62 668

4. Hiszpania - 37 644

5. Polska - 29 657

6. Holandia - 29 496

7. Belgia - 28 801

8. Włochy - 28 326

9. Szwecja - 27 649

10. Szwajcaria - 17 556

10 największych rynków motoryzacyjnych w marcu 2019 r. na obszarze UE, UK i krajów EFTA (liczba rejestracji)

1. Zjednoczone Królestwo - 458 054

2. Niemcy - 345 523

3. Francja - 225 818

4. Włochy - 194 302

5. Hiszpania - 122 659

6. Belgia - 54 872

7. Polska - 50 118

8. Holandia - 38 507

9. Austria - 31 958

10. Szwecja - 30 256

10 największych rynków motoryzacyjnych w pierwszym kwartale 2020 r. na obszarze UE, UK i krajów EFTA (liczba rejestracji)

1. Niemcy - 701 362

2. Zjednoczone Królestwo - 483 557

3. Francja - 364 679

4. Włochy - 347 193

5. Hiszpania - 218 705

6. Belgia - 127 416

7. Polska - 107 636

8. Holandia - 103 203

9. Szwecja - 66 141

10. Szwajcaria - 55 452

10 największych rynków motoryzacyjnych w pierwszym kwartale 2019 r. na obszarze UE, UK i krajów EFTA (liczba rejestracji)

1. Niemcy - 880 092

2. Zjednoczone Królestwo - 701 036

3. Francja - 553 355

4. Włochy - 538 067

5. Hiszpania - 316 890

6. Belgia - 155 865

7. Polska - 139 809

8. Holandia - 115 451

9. Austria - 80 855

10. Szwecja - 73 880

Źródło: dane ACEA