Utrudnienia na S14 pod Łodzią. Pojedziemy jedną jezdnią

16 kwietnia rozpoczęła się kolejna faza prac budowlanych na trasie S14, będącej zachodnią obwodnicą Łodzi. Ruszyła budowa węzła drogowego Łódź Lublinek, jednak roboty drogowe spowodują tymczasowe utrudnienia w ruchu. Na odcinku 1,5 kilometra na wysokości Szynkielewa ruch zostanie zwężony do jednej jezdni, po jednym pasie w każdym kierunku. Na tym fragmencie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Jak powstawała trasa S14?

Początkiem drogi ekspresowej S14 był odcinek o długości 15,2 km od węzła Dobroń (skrzyżowanie S14 z drogą wojewódzką 482 - dawną drogą krajową nr 14) do ul. Pabianickiej w Łodzi. Został oddany do ruchu w 2011 roku. Obecnie drogę ekspresową S14 stanowi odcinek o długości 9,6 km, pozostała część, to droga krajowa 14 zarządzana przez miasto.

Kiedy doczekamy się pełnej sieci autostrad?

Zakres prac

Prace nad nowym odcinkiem trasy S14 stanowiącej zachodnią obwodnicę Łodzi, obejmują 12-kilometrowy fragment łączący węzły Łódź Lubinek i Łódź Teofilów. Po ukończeniu domknie on tzw. ring autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi, łącząc tym samym autostradę A2 (od północy) z drogą ekspresową S8 (od południa) i autostradą A1 (od wschodu). Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 metra każdy, z możliwością dobudowy trzeciego, zewnętrznego. Wszystkie prace na trasie S14 mają zostać ukończone do kwietnia 2023 roku.

Trasa S14, obwodnica Łodzi GDDKiA