14-latek zawiózł pijanego ojca na stację. Samochodem bez przeglądu pojechali po skrzynkę piwa

Pojechał, dojechał, kupił i by wrócił. Jak widać pojazd bez przeglądu również jeździ, a czternastolatek bez prawka też daje sobie radę za kierownicą. Pewnie nawet lepiej niż te jełopy drogowe co po Warszawie jeżdżą. Wszystkie te przeglądy, uprawnienia to wymysł chorego systemu, który zamiast służyć ludziom to ludzie służą jemu.