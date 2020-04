Sprzedaż nowych aut w Polsce w 2020 r. Wykluczamy firmy i... nie ma niespodzianki

Pisanie w 2020 r. o sprzedaży nowych samochodów powoli staje się nudne, bo w każdym możliwym rankingu dominuje Toyota. Japoński producent może początek 2020 r. zaliczyć do niezwykle udanych. Zwłaszcza, że pierwsze dwa miesiące roku to spore spowolnienie całego rynku nowych samochodów, a marzec to wręcz załamanie, bo branża zanotowała 40-procentowy spadek liczby rejestracji. Toyocie najwyraźniej problemy na rynku nie przeszkadzają.

Jak podaje IBRM SAMAR, klienci indywidualni, a więc tzw. "zwykli Kowalscy" (ze statystyk wyrzucamy dominujące w Polsce firmy) w marcu tego roku zarejestrowali 8 269 nowych samochodów. W porównaniu z marcem zeszłego roku to spadek aż o 46,6 proc. Najpopularniejsze modele? Yaris, Corolla i Duster.

Toyota Yaris: 445 egzemplarzy Toyota Corolla: 393 Dacia Duster: 379 Skoda Fabia: 263 Toyota RAV4: 232 Skoda Kamiq: 226 Toyota Aygo: 209 Toyota C-HR: 191 Hyundai Tucson: 173 Kia Sportage: 167 Skoda Octavia: 164

Przez trzy miesiące roku klienci indywidualni zarejestrowali 35 138 nowe samochody. Jak ta liczba wypada na tle pierwszego kwartału 2019 r.? Również bardzo blado, bo to o 27,3 proc. mniej. Pierwsza trójka najpopularniejszych modeli bez zmian. Zwracamy tylko uwagę na ogromną przewagę, jaką wypracowała sobie Toyota nad resztą stawki.

Toyota Yaris: 2425 egzemplarzy Toyota Corolla: 1588 Dacia Duster: 1135 Skoda Fabia: 1083 Fiat Tipo: 1031 Hyundai Tucson: 982 Toyota RAV4: 961 Skoda Octavia: 947 Skoda Kamiq: 869 Toyota Aygo: 863