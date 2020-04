World Car of the Year - zwycięzcą gigantyczny SUV, którego nie będzie w Polsce

Poznaliśmy zwycięzców jednego z najważniejszych motoryzacyjnych konkursów na świecie. Samochodem Roku w plebiscycie World Car of the Year została Kia Telluride. A to nie koniec niespodzianek.

fot. Kia