"Rz": Uber i Bolt na razie jednak bez licencji. Do końca września kierowcy mają spokój

Kierowcy Ubera i Bolta przez najbliższe kilka miesięcy mogą być spokojni. Do 1 kwietnia mieli obowiązek dostosowania się do nowych przepisów, które wprowadzają wyrobienia odpowiedniej licencji. Jak informuje "Rz", obowiązek ten zawieszono do września.

REKLAMA

4 fot. Lukasz Glowala / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA