Autostrada z Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Pierwsze fragmenty wschodniej A2 jeszcze w tym roku

To już druga z trzech umów na budowę autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Siedlce. Już w najbliższe wakacje kierowcy pojadą pierwszym 15-kilometrowym fragmentem na wschód od Warszawy. Cała trasa ma zostać ukończona do 2023 roku.

Kiedy koniec prac?

Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua. Umowa o wartości blisko 560 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest zatem na jesień 2023 r.

Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód-zachód. W bieżącym Programie Budowy Dróg Krajowych zbudujemy autostradę A2 do Białej Podlaskiej. Inwestycje publiczne, inwestycje w infrastrukturę są kołem zamachowym gospodarki, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić je sprawnie i zgodnie z harmonogramami

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa trasa z Mińska Mazowieckiego do Siedlec

Wschodnia autostrada A2 zostanie poprowadzona po nowym śladzie. Trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Pierwszy fragment ma mieć długość ok. 12,5 km. Wybudowane zostaną węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

A2 na wschód od Warszawy

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Planowany termin udostępnienia tych dróg kierowcom to III kwartał 2020 r. Podpisano również umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn (Ryczołek) i Groszki. Przewidywany termin ukończenia tych prac to jesień 2023 r.

Dalsze plany

Trwają też przygotowania do budowy autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km, zakończą się wiosną 2020 r. Budowa tych odcinków planowana jest na lata 2022-2025.

Źródło: GDDKiA