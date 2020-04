Wszystko o wypadkach w Polsce - policja podsumowała zeszły rok. Znowu wzrosła liczba zabitych

Spada liczba wypadków, ale na drogach ginie coraz więcej osób

W całym 2019 r. doszło w Polsce do 30 288 wypadków drogowych - wynika z właśnie opublikowanego raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Pod tym względem na polskich drogach odnotowano poprawę, bo w porównaniu z rokiem 2018 r. to o 1 386 wypadków mniej (-4,4 proc.), a z 2017 r. - o 2 742 (-7,5 proc.). Jeżeli chodzi o wypadki, to ich liczba sukcesywnie spada od kilku lat. Zdarzają się wyjątki, ale ogólna tendencja jest wyraźnie spadkowa. Poniżej prezentujemy przygotowany przez policję wykres:

REKLAMA

Liczba wypadków w Polsce w 2019 r. Komenda Główna Policji

Niepokoi za to liczba zabitych. Od 2011 r., kiedy na drogach zginęło aż 4 189 osób, również notujemy poprawę. Jednak w ostatnich latach sytuacja się ustabilizowała, a nawet obserwujemy lekkie pogorszenie. Najbezpieczniejszym rokiem był 2017 (2 831 zabitych), ale już w 2018 r. w Polsce zginęło więcej osób (2 862). Rok 2019 r. to kolejny wzrost - w porównaniu z 2018 r. o 1,6 proc. W zeszłym roku do domów nie wróciło 2 909 osób.

Liczba zabitych w wypadkach w 2019 r. Komenda Główna Policji

W Polsce w 2019 r. śmiertelność w wypadkach wynosiła średnio 9,6 proc. Gdzie jest najniebezpieczniej? Zdecydowanie w województwie kujawsko-pomorskim oraz podlaskim. Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków to odpowiednio 22,4 i 18,1 osoby. Na dalszych miejscach znalazło się lubelskie (14,9), lubuskie (13,9) oraz mazowieckie (13,7).

Co ważne w statystykach policyjnych z Mazowsza wyłączona jest aglomeracja warszawska. Komenda Stołeczna Policji podaje, że w Warszawie i okolicach na 100 wypadków ginie 10,4 osoby, a więc blisko ogólnokrajowej średniej. Wskaźnik śmiertelności jest najniższy na Pomorzu (7,0), Śląsku (6,7) oraz Małopolsce (5,6).

Zobacz wideo Policjanci pojechali do wypadku na A4, nagrali drugi. Auto zrobiło obrót w powietrzu

Przyczyny i sprawcy wypadków

W przytłaczającej większości wypadków wina leży po stronie kierujących (26 534 wypadki, czyli 87,6 proc.). Kierujący odpowiadają za 76,5 proc. wszystkich zabitych na drogach. Znacznie rzadziej wypadki prowokują piesi (6,2 proc. ogółu), ale takie zdarzenia są znacznie niebezpieczniejsze, gdyż dochodzi w nich do 12,8 proc. wszystkich śmierci na drodze. Podane procenty nie sumują się do 100 proc., bo policyjne statystyki wyszczególniają jeszcze winę pasażerów (0,4 proc. wypadków), współwinę (1,0 proc.) oraz "pozostałe przyczyny" (4,8 proc.).

Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących było:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 252 wypadki,

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 268 wypadków,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 924 wypadki.

Z kolei najczęstsze przyczyny wypadków z winy pieszych to:

wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 941 wypadków, (50,1 proc. wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),

przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 218 wypadków (11,6 proc.),

wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 201 wypadków (10,7 proc.),

wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 155 wypadków (8,2 proc.).

Przejście dla pieszych. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

W miastach więcej wypadków, ale to poza strefą zabudowaną częściej dochodzi do tragedii

Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, w co piątym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co osiemnastym. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później

- komentuje policja. W 2019 r. w obszarze zabudowanym doszło do 21 359 wypadków (70,5 proc. ogółu), w których zginęło 1 177 osób (40,5 proc.). Jak wygląda to poza obszarem zabudowanym? Odpowiedni 8 929 i 1 732.

Lato i jesień to najbezpieczniejsze pory roku na polskich drogach

Kiedy dochodzi do największej liczby wypadków? W zeszłym roku rekordowe były czerwiec (9,9 proc. wszystkich wypadków), październik (9,6 proc.) oraz wrzesień (9,5 proc.). Najwięcej osób zginęło w październiku. Policja tłumaczy, że na jesieni jest niebezpiecznie ze względu na pogarszającą się pogodę i warunki na drodze. Z kolei lato to znacznie zwiększone natężenie ruchu na drogach ze względu na urlopy.

Wypadki w 2019 r., podział na miesiące Komenda Główna Policji

Najwięcej wypadków w piątki

W zeszłym roku do najmniejszej liczby wypadków dochodziło w niedziele (11,6 proc. wszystkich), a najwięcej - w piątek (15,8 proc.). W piątki policja odnotowuje także największą liczbę osób rannych, ale do najgroźniejszych zdarzeń na drodze dochodzi w soboty. W 2019 r. w ten dzień zginęło aż 485 osób, czyli 16,7 proc. wszystkich.

Zarówno w 2019 r. jak i w latach poprzednich, największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 13 – 19, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, w godzinach tych było ok. 43 proc. wypadków. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że najbezpieczniej na drogach jest w nocy (24-5).

Zła pogoda to niebezpieczeństwo na drodze? Wręcz przeciwnie

Podobnie jak w roku 2018, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki

- komentuje policja i podaje w raporcie konkretne liczby:

Dobre warunki atmosferyczne - 20 281 wypadki (1871 zabitych).

Pochmurno - 5 978 (643).

Opady deszczu - 3 504 (354).

Oślepiające słońce - 679 (50).

Opady śniegu i gradu - 505 (47).

Mgła i dym - 254 (41).

Silny wiatr - 219 (33).