Utrudnienia na A1. Kierowców czeka kilkanaście przerw w ruchu - gdzie i o której?

Utrudnień możemy się spodziewać na A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe. Drogowcy zaplanowali prace na godziny nocne (od 20:00 do 06:00) z poniedziałku na wtorek (z 6 na 7 kwietnia) i z wtorku na środę (z 7 na 8 kwietnia). Jaki jest powód utrudnień na A1? Montowane będą belki nośne nowego wiaduktu co wymusza cykliczne wstrzymywanie ruchu.

REKLAMA

Dotyczy to wiaduktu na drodze Pieński - Sierosław (WD 285) na 338 kilometrze drogi. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, aby zminimalizować uciążliwość prowadzonych robót dla kierujących, przerwy w ruchu będą wynosiły 15-20 minut, po czym ruch będzie wznawiany, aby rozładować powstały zator. Takich cykli w ciągu każdej z dwóch nocy będzie kilkanaście. Ograniczenia będą dotyczyły zarówno jadących z Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, jak i w przeciwnym kierunku.

Autostrada A1 - objazd. Jak ominąć zamknięty odcinek?

Choć ruch będzie wstrzymywany tylko na kilkanaście minut, to drogowcy przygotowali objazdy dla kierowców.

Jadąc od Łodzi - ominąć; zjeżdżając na węźle Tuszyn na DK12/91 i kierować się w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, następnie na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjechać na S8 i dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie powrócimy na autostradę A1.

- ominąć; zjeżdżając na węźle Tuszyn na DK12/91 i kierować się w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, następnie na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjechać na S8 i dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie powrócimy na autostradę A1. J adąc od południa: zjeżdżamy z A1 na S8 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Północ, gdzie skręcamy na drogę krajową nr 12/91 i tą trasą dojeżdżamy do węzła Tuszyn, gdzie można wrócić na autostradę A1 i kontynuować jazdę w kierunku północnym.

Zobacz wideo

Kiedy autostrada A1 ma być gotowa?

Rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA zapewniał niedawno w rozmowie z Wyborczą.pl, że nowe wiadukty mają być gotowe do końca tego roku. Autostrada A1 od Tuszyna do granicy województwa będzie w całości ukończona w 2022 r. Budowę podzielona na cztery części i część z nich zostanie oddana do użytku kierowców wcześniej.