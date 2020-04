Klasa premium znacznie odporniejsza na kryzys. W marcu straciła tylko 28 proc. Cały rynek? 40 proc.

Kryzys uderzył z pełną mocą w marcu 2020 r. W najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że zarejestrowano w Polsce wtedy dokładnie 29 657 nowych samochodów. To o 8 885 rejestracji mniej niż w lutym (-22,99 proc.). Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, kiedy porównamy marzec 2020 do marca 2019 - sprzedaż skurczyła się o 20 463 szt. (40,83 proc). W ogóle ten rok jest dla branży wyjątkowo trudny, a aktualny kryzys tylko pogłębia zapaść rynku nowych samochodów w Polsce. Przez pierwsze trzy miesiące Polacy zarejestrowali 107 641 osobówek - o 32 163 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r (-23,01 proc).

Jak na tym tle wypadła klasa premium?

W marcu zarejestrowano nad Wisłą 5 934 nowe luksusowe auta. Klasa premium również notuje wyraźnie niższą liczbę rejestracji, ale załamanie rynku nie jest tak drastyczne. W porównaniu z marcem zeszłego roku sprzedaż spadła o 28,12 proc., a z lutym tego roku - o 14,19 proc.

Sytuacja wygląda jeszcze lepiej, kiedy spojrzymy na cały pierwszy kwartał. Liczba rejestracji w klasie premium to 18 928 samochody. Tylko o 0,15 proc. mniej niż w Q1 roku 2019.

Większy udział aut luksusowych to dobra informacja? Niekoniecznie

Zwrócić trzeba też uwagę na rosnący w czasie kryzysu udział samochodów klasy premium w całym rynku. W 2019 r. było to 14,2 proc. Teraz to już okolice 20 proc. Nie jest to wcale znak, że Polacy mają więcej pieniędzy i kupują droższe samochody. Wręcz przeciwnie:

Nie oznacza to jednak, jak by się mogło wydawać, powiewu optymizmu. Wzrost udziału segmentu premium jest bezpośrednio powiązany z dużym spadkiem popytu na auta segmentu popularnego. Po prostu sprzedaż aut premium spada wolniej niż aut popularnych, stąd zmiana proporcji udziału w rynku między tymi kategoriami pojazdów

- tłumaczy Wojciech Drzewiecki, prezes Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Ulubione marki i modele premium w marcu 2020 r.

W czasie ogromnych spadków sprzedaży najlepiej poradziło sobie BMW, które nieznacznie wyprzedziło Mercedesa, swojego odwiecznego rywala (ten jest liderem, jeśli spojrzymy na zsumowaną sprzedaż w całym 2020 r.). O trzecie miejsce tradycyjnie walczą Volvo i Audi.

BMW - 1 402 szt. Mercedes - 1 316 szt. Volvo - 1 154 szt. Audi - 1 135 szt. Lexus - 342 szt.

Jeżeli chodzi o modele, to w marcu nie było mocnych na dwa SUV-y Volvo. Tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się XC60, ale drugie miejsce zajęło mniejsze XC40, które nieznacznie wyprzedziło BMW serii 3.

Volvo XC60 - 460 szt. Volvo XC40 - 293 szt. BMW serii 3 - 289 szt. Mercedes Klasy A - 210 szt. Audi Q5 - 197 szt.

Sprzedaż samochodów luksusowych w Polsce na infografice

Powyżej skupiliśmy się przede wszystkim na marcu tego roku. Raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR jest jednak znacznie szerszy - jeżeli ciekawią was szczegóły to odsyłamy do źródła. Poniżej zamieszczamy także przygotowaną przez IBRM interaktywną infografikę. Możecie ją wyświetlić na pełnym ekranie i zapoznać się ze wszystkimi liczbami. Wystarczy na nią najechać i w prawym górnym roku kliknąć ikonę trzech kropek. Tam znajdziecie opcję powiększenia wykresów.