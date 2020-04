Kolejne dwie obwodnice zatwierdzone. W ciągu 10 lat ma ich w kraju powstać setka

Program 100 obwodnic w 10 lat

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Dla części opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla reszty jest prowadzony proces przygotowawczy. Koszt realizacji wszystkich tras został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Taką mapę zaprezentowano podczas ogłoszenia programu:

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030 GDDKiA

Teraz zatwierdzono Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach zadań powstaną nowe odcinki drogi krajowej nr 74, klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), o łącznej długości niemal 10 km.

Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie. Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do trasy Via Carpatia i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obydwie obwodnice zaznaczono na poniższej mapie. Głównym celem obydwu jest wyprowadzenie ruchu z miejscowości. Jako pierwsza zostanie oddana obwodnica Dzwoli, bo prace budowlane planowane są na 2021-2023 rok. W przypadku Gorajca to 2023-2025.

Obwodnice Dzwoli oraz Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 bbialecka

Jakie jeszcze obwodnice powstaną w województwie lubelskim?

Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,

Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,

Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,

Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,

Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,

Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.