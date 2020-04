Carsharing w cenie biletu na autobus. Innogy go! wprowadza ciekawą promocję

Nie, to nie jest żart. W cenie 20-minutowego biletu na autobus będziemy mogli przez 14 dni korzystać z carsharingu innogy go!.

Elektrykiem zamiast autobusem

Flota innogy go! to elektryczne BMW i3. Poza zerową emisją spalin, auta te mogą np. korzystać z buspasów. Dlatego jeśli musimy dojechać do pracy, po zakupy czy z innych ważnych względów przemieścić się po stolicy, wybór elektrycznego carsharingu to zdecydowanie lepsza opcja, niż korzystanie z komunikacji miejskiej.

Więcej o elektrykach na buspasach pisaliśmy tutaj: Jazda elektrykiem po buspasie wcale nie taka przyjemna. Oszczędzasz czas, ale musisz mieć oczy dookoła głowy

Opłata jest symboliczna i wynosi 3,40 zł – dokładnie tyle, ile kosztuje 20-minutowy bilet na komunikację miejską. Kupując subskrypcję, użytkownik codziennie przez 14 dni będzie otrzymywał doładowanie konta w wysokości 15 zł. W razie przekroczenia tej kwoty, za dodatkowe minuty usługa będzie liczona według standardowego cennika. Oferta jest limitowana, a subskrypcja wygaśnie w 14. dniu i nie przedłuży się na kolejny okres.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób mimo ograniczeń musi dojechać do pracy lub zrobić zakupy. Oferta, jaką wprowadziliśmy została stworzona właśnie z myślą o nich. Bezpieczeństwo to dla wszystkich teraz priorytet. Dlatego, za symboliczną opłatę udostępniamy nasze samochody

– mówi Andrzej Popławski, Head of Electric Mobility w innogy go!

Dezynfekcja aut

Samochody innogy go! są regularnie czyszczone i ozonowane. Zarówno elementy zewnętrzne, jak i wewnętrzne są dezynfekowane przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych. Szczególną uwagę przy czyszczeniu przykłada się do dezynfekcji części, z którymi użytkownicy mają bezpośredni kontakt takich jak klamki, kierownica, deska rozdzielcza, pasy bezpieczeństwa czy kierunkowskazy.

InnogyGO z czujnikiem pomiaru powietrza fot. innogyGO