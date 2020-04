"Te silniki V8 to złom" mówi YouTuber. Wadliwa jednostka napędowa pochodzi z jego Alpiny B7

Karol C 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jak ktos chce niezawodna V8 to kupuje auto amerykanskie albo toyote/lexusa (niewiem jak z v8 nissana ale sam nissan z dobrych aut juz nie slynie).

Jak juz bym musial BMW kupic to 540 (e39 v8 6 biegowa skrzynia) to takie 80% starego M5 bez podatku "M" na kazda czesc.