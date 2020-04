Były właściciel tesli ma zakaz... kupowania samochodów Tesli. To efekt zadziwiającej ugody

Cała historia zaczęła się już kilkanaście miesięcy temu. Kristian Henrik Svindal, taksówkarz z Norwegii zdecydował się na zakup Tesli Model X. To bardzo popularny model w kraju, w którym elektryki cieszą się sporym zainteresowaniem. Napędzany prądem Model X miał posłużyć jako taksówka.

Cała seria napraw Tesli Model X

Niestety norweski taksówkarz szybko znienawidził swoje nowe auto z powodu częstych usterek. W ciągu pierwszy 9 miesięcy od zakupu nowa Tesla zawitała w serwisie aż 11 razy, w efekcie czego jej właściciel łącznie przez 26 dni nie miał auta do pracy, donosi serwis Dagens Næringsliv.

Kolejne dni przestoju powodowały u Svindala problemy z płynnością finansową. Doszło do tego, że taksówkarza nie było stać na spłacanie kolejnych rat za zakup samochodu. Norweg postanowił dochodzić swoich praw przed sądem. Pozwał producenta samochodu (Tesla Motors Norway), a ten zgodził się (w ramach ugody) zapłacić 3 tys. koron norweskich (ok. 1220 zł) za każdy dzień przestoju. Niestety po kilku tygodniach użytkowania auto zepsuło się po raz kolejny.

Svindal, który dość miał ciągłych napraw zgłosił się do Tesli z żądaniem 120 tys. koron (48,85 tys. zł) odszkodowania. Producent odmówił. Sprawa ponownie trafiła do sądu w Oslo, a ten przychylił się do argumentów poszkodowanego taksówkarza.

Zaskakująca deklaracja elementem ugody

Ostatecznie obie strony postanowiły ponownie zawrzeć ugodę. Norweska Tesla zgodziła się na wypłatę Svindalowi 120 tys. koron odszkodowania. Dodatkowo zgodziła się wykupić felerne auto za nieco więcej niż milion koron (407 tys. zł), które dał za nie taksówkarz (dokładnej kwoty nie ujawniono).

Firma pomyślała jednak o tym, jak uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Zażądała od Svindala podpisania deklaracji, w której zobowiązuje się on... nie kupić nigdy więcej żadnego auta z oferty Tesli.