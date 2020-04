Wybrano najkorzystniejszą ofertę na ważny odcinek S7. Ekspresówka na północ od Warszawy coraz bliżej

Droga ekspresowa S7

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Najważniejsze miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków.

S7 rusza na północ od Warszawy

Na otwierającym zdjęciu umieściliśmy mapę z aktualnym stanem S7 na północ od Warszawy. Kolorem czerwonym zaznaczono odcinki, które już znajdują się w realizacji. Zielony to części ekspresówki, na które toczą się postępowania przetargowe. Właśnie poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę na jeden z trzech odcinków Płońsk - Czosnów. Najlepszą ofertę złożył Mostostal Warszawa i prawie na pewno to ta firma zbuduje odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła). Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola zakończy się bez uwag, to GDDKiA niezwłocznie przystąpi do podpisania umowy.

Rozbudowa DK7. Jakie zadania ma wykonawca?

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie też fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

S7 Płońsk – Czosnów. Co z pozostałymi dwoma odcinkami?

W przypadku odcinka S7 Modlin – Czosnów (o długości 9,7 km) trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu jej bez uwag i pozyskaniu od wykonawcy gwarancji należytego wykonania, będzie zawarty kontrakt. Jeśli chodzi o odcinek S7 Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km), po pozytywnym dla GDDKiA rozstrzygnięciu odwołań, zostaną wykonane czynności zmierzające do wyboru oferty najkorzystniejszej.