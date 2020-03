SUV-y stanowią już ponad 40 proc. rynku w Polsce. Oto najpopularniejsza dziesiątka

SUV-y przekroczyły 40 proc. udziału w całym rynku

Przez pierwsze dwa miesiące tego roku Polacy zarejestrowali 31 227 nowych SUV-ów. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że to wzrost o 6 proc. Co więcej, auta tego typu stanowią już ponad 40 proc. całego rynku nowych samochodów.

Numer 1? W 2020 r. nad Wisłą zdecydowanie najlepiej radzi sobie Toyota i nie inaczej jest w tym przypadku. Z zauważalną przewagą nad resztą na pierwszym miejscu znalazł się model RAV4 (1 767 rejestracji). Drugie miejsce to także Toyota - mniejsza o rozmiar C-HR ze stratą ponad 200 sztuk. Powody do zadowolenia ma także południowokoreański koncern Hyundai Motor Group, który od dłuższego czasu ma w Polsce bardzo mocną pozycję w segmencie SUV-ów. Hyundai Tucson w 2020 r. zajmuje na razie świetne trzecie miejsce (1 427 rejestracji), a Kia Sportage - ósme (986 szt.).

Top 10 SUV-ów w Polsce, styczeń-luty 2020 r.:

Toyota RAV4: 1767 egzemplarzy Toyota C-HR: 1545 Hyundai Tucson: 1427 Dacia Duster: 1367 Skoda Kamiq: 1155 Nissan Qashqai: 1113 Volkswagen Tiguan: 1033 Kia Sportage: 986 Skoda Karoq: 800 Volvo XC60: 782

Jedynym SUV-em klasy premium, który załapał się do pierwszej dziesiątki jest volvo XC60. To ulubiony samochód luksusowy Polaków od wielu lat. Ile stracili do niego główni rywale? Audi Q5 z wynikiem 615 zarejestrowanych aut znalazło się na 14. miejscu, a mercedes GLC - 24. (405 rejestracji).