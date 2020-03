Nawet w Warszawie można już bez problemu kupić benzynę Pb 95 za około 4,30 zł, chociaż trudno będzie to zrobić jeszcze taniej na stacjach dużych koncernów. Oznacza to spadek cen benzyny w ciągu tygodnia o około 20 gr/l. Minimalnie bardziej obniżyły się ceny oleju napędowego. Wiele stacji paliw oferuje go za mniej niż 4,80 zł/l.

Fani benzyny Pb 98 o wyższej liczbie oktanowej poniosą koszt wynoszący w stolicy nieco poniżej 4,60 zł. Pojazdy zasilane LPG można zatankować już za około 1,80 zł/l jeśli dobrze poszukamy. Tak wyglądają ceny na stacjach paliw w Warszawie.

Przy supermarketach zatankujemy najtaniej, jeśli mamy dużo wolnego czasu

Jeszcze taniej można zatankować samochody na stacjach benzynowych zlokalizowanych na terenie supermarketów. Na niektórych z nich ceny spadły poniżej poziomu 4 zł/l zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego. Amatorzy maksymalnych oszczędności, muszą się jednak pogodzić ze staniem w długich kolejkach.

Według danych e-petrol średnie ceny paliw w Polsce w dn. 25.03.2020 r. wynosiły odpowiednio:

Pb 98 - 4,69 zł/l

Pb 95 - 4,33 zł/l

ON - 4,42 zł/l

LPG - 1,99 zł/l

Łatwo z tego wyciągnąć wniosek, że przez cały czas utrzymuje się tendencja do stopniowego spadku cen, ale następuje on powoli, a nie skokowo. Tak się dzieje od kilku tygodni, a ostatnie pięć dni potwierdza ten trend.

Zdaniem portalu e-petrol na początku kwietnia 2020 r. ceny osiągną jeszcze niższy poziom. Będzie tak zwłaszcza w przypadku benzyny bezołowiowej Pb 95, ale na stacjach dużych sieci koszt 1 l wyniesie ciągle powyżej 4 zł. Czekamy dalej.