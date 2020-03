Mandat za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu

Do niedawna za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu groziła utrata prawa jazdy. Obecne ryzyka utraty uprawnień nie ma, ale nie zmienia to faktu, że jazda na rowerze pod wpływem alkoholu wciąż jest surowo karana. Podstawową karą dla rowerzysty w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest mandat. W pierwszym przypadku - od 300 do 500 zł. W drugim - 500 złotych. W niektórych przypadkach na mandacie się nie kończy.

REKLAMA

Areszt za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu

Wysokość i rodzaj kary często zależy od policjanta. Jeśli dopatrzy się on znamion zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rowerzysta stanie przed sądem. W takim przypadku na pewno nie skończy się na karze finansowej. Wymiar sprawiedliwości może orzec karę grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł, aresztu od 5 do 14 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych nawet na okres do 3 lat.

Rowerzysta mający w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 promila i zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym, musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami: grzywną w wysokości od 50 do 5 tys. zł, karą aresztu na od 5 do 30 dni i zakazem prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od pół roku do 3 lat.

Zobacz wideo Zatrzymanie obywatelskie pijanej 56-latki. Mimo dwóch promili tłumaczyła potem policji, że "nic takiego się nie stało"

Więzienie za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu

Rowerzysta, który zostanie złapany podczas obowiązywania zakazu, ponownie stanie przed sądem. W takiej sytuacji nie ma znacznie jego stan - trzeźwy, pijany, pod wpływem środków odurzających. Takiego recydywistę sąd może wysłać nawet na trzy lata do więzienia.

Jeśli przyłapany na gorącym uczynku rowerzysta nie będzie mógł kontynuować jazdy, policjant zarekwiruje rower i przekaże go do depozytu. Oczywiście na koszt rowerzysty. Cena transportu to około 100 zł, a każda doba w depozycie - od 15 do 25 zł (w zależności od miasta).