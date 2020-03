Peugeot 208 wzywany na akcję serwisową. Zawieszenie może się rozkręcić

Akcje serwisowe to coś, co zdarza się sporadycznie. Czasem dotyczą mniej istotnych kwestii, a czasem spraw bardziej istotnych. Miejski Peugeot 208 jest właśnie wzywany do serwisu. Powodem jest element zawieszenia, który może się rozłączyć podczas jazdy.

fot. Filip Trusz

