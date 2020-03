Cristiano Ronaldo kupił Bugatti Centodieci? Limitowane i warte prawie 10 mln euro

Cristiano Ronaldo słynie z zamiłowania do szybkich i drogich samochodów. W jego garażu znajdziemy m.in. Ferrari F12tdf i 599 GTO, Lamborghini Aventadora czy limitowanego do dziesięciu sztuk Brabusa G V12 900, którego niedawno dostał od swojej dziewczyny. Poza tym piłkarz Juventusu posiada dwa Bugatti - Chirona i Veyrona Grand Sport Vitesse.

1600 koni w futurystycznym nadwoziu

Póki co to tylko plotki, ale wiele wskazuje na to, że są prawdziwe. Bugatti Centodieci to samochód, którego wyprodukowano zaledwie dziesięć egzemplarzy. Model oparto na Chironie, jednak nadwozie przyjęło dużo bardziej nowoczesne kształty. Źródłem napędu jest znany z Chirona 8-litrowy silnik W16. Dodano mu jednak 100 koni mechanicznych, uzyskując abstrakcyjny wynik 1600 KM. Centodieci rozpędza się od 0 do 100 km/h w 2,4 sekundy, do 200 w 6,1 s, a do 300 km// - w 13,1 s. Prędkość maksymalna to 380 km/h.

Centodieci po włosku oznacza "sto dziesięć". Auto powstało w hołdzie dla legendarnego modelu Bugatti EB110, który produkowany był we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku. Cena Bugatti Centodieci to 9,5 mln euro, czyli prawie trzy razy tyle co "zwykły" Chiron.

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się plotki o nowym zakupie CR7. Nie dalej jak rok temu świat obiegła wieść, że Ronaldo kupił zaprezentowane w Genewie Bugatti Voiture Noir. Po kilku miesiącach plotki jednak zdementowano. Czas pokaże jak będzie tym razem i czy kolekcja piłkarza powiększy się o kolejną francuską legendę.

