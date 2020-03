Dyrektorzy WORD-ów apelują o podwyżki cen egzaminów na prawo jazdy. Ze 170 na 230 zł

Gość: Daniel 10 godzin temu Oceniono 17 razy 11

Tylko państwowa instytucja może nie zarabiać na takiej żyle złota. Wszystko do głębokiej restrukturyzacji: ciąć koszty począwszy od wyrzucenia gryzipiórków i innych niezarabiających na siebie urzędasów, a skończywszy na sprzedaży gmachów WORDów (każdy wielkości niemałego biurowca). Następnie wynajem placu prywatnym szkołom jazdy, organizacja szkoleń doskonalenia techniki jazdy (maty poślizgowe, itd.), wszystko co da się zrobić. Ma być tanio, skutecznie i co najmniej się bilansować. Tymczasem dyrektorzy czekają na państwo, żeby im ceny gwarantowane podniosło, no parodia westernu.